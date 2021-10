Lời khai nghi phạm đâm vợ chồng nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh

Phan Chí Thiện (31 tuổi) đột nhập vào nhà đâm vợ chồng nguyên Giám đốc Sở Xây dựng Trà Vinh rồi cướp tài sản.



Sáng 27/10, Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức họp báo thông tin về vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại phường 4, TP.Trà Vinh. Nạn nhân là ông D.T - nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh và vợ là bà P.T.S (cùng 65 tuổi).





Phan Chí Thiện được dẫn giải về cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Trà Vinh cung cấp)



Tại buổi họp báo, đại tá Trần Xuân Ánh - Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, tối 24/10 tại ấp Long Bình (phường 4, TP.Trà Vinh), một đối tượng lợi dụng vợ chồng bị hại lớn tuổi để đột nhập, chiếm đoạt tài sản. Khi nạn nhân phát hiện, thủ phạm ra tay rất tàn bạo, sau đó tẩu thoát.



Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an Trà Vinh đã triển khai nhiều biện pháp điều tra, truy bắt và xử lý đối tượng.



Sau 36 giờ điều tra, đến 9h sáng 26/10, Công an tỉnh Trà Vinh bắt giữ Phan Chí Thiện (31 tuổi, ngụ phường 1, TP Trà Vinh). Thời điểm bị bắt giữ, Thiện đang lẩn trốn tại nhà người quen và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.



Tại cơ quan công an, Thiện khai đã có gia đình, nghiện game và có vay nóng 100 triệu đồng. Động cơ gây án là để có tiền trả nợ.





Lãnh đạo tỉnh Trà Vinh và Giám đốc Công an tỉnh trao bằng khen và tặng hoa cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra khám phá án. (Ảnh: C.A)



Theo lãnh đạo Công an tỉnh Trà Vinh, Thiện đã tìm hiểu rất kỹ trước khi gây án, ra tay sát hại nạn nhân khi bị phát hiện. Hai vợ chồng nạn nhân bị đâm 14 nhát, được bác sĩ tích cực cứu chữa và đã qua cơn nguy kịch.



Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 20h30 ngày 24/10, ông T và vợ ngồi xem tivi trong nhà thì phát hiện có người lạ mặt đột nhập vào. Ông T kiểm tra thì phát hiện một nam thanh niên đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm.



Bị phát hiện, hung thủ dùng dao tấn công ông T. Nạn nhân kêu la thì bị kẻ lạ mặt đâm nhiều nhát. Lúc này, bà S chạy ra thì va vào chồng nên té ngã. Khi người phụ nữ la lên thì bị kẻ lạ mặt dùng dao đâm nhiều nhát.



Thanh niên lạ dùng dao uy hiếp, yêu cầu vợ chồng ông T đưa tài sản. Sau đó, đối tượng rời khỏi hiện trường. Khi không còn nghe tiếng động bên ngoài, bà S gọi điện cho người thân nhờ đến đưa đi cấp cứu.





https://danviet.vn/loi-khai-nghi-pham-dam-vo-chong-nguyen-giam-doc-so-xay-dung-tinh-tra-vinh-20211027110020462.htm

Theo HUỲNH XÂY (Dân Việt)