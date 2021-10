Khởi tố hai nữ quái trong đường dây mua bán trẻ em

Công an tỉnh Cao Bằng vừa ra quyết định khởi tố 2 bị can về tội mua bán người dưới 16 tuổi.



Công an Cao Bằng khởi tố 2 đối tượng về hành vi mua bán trẻ em. Ảnh: CACC

Ngày 22.10, công an tỉnh Cao Bằng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Loan (46 tuổi, trú tại Châu Thành, An Giang) và Nguyễn Thị Mận (38 tuổi, trú tại Cà Mau) về tội mua bán người dưới 16 tuổi.

Trước đó, ngày 11.10, Công an Cao Bằng kiểm tra một nhà nghỉ trên địa bàn thì phát hiện Mận cùng 3 người phụ nữ và một trẻ sơ sinh có biểu hiện nghi vấn.

Tại cơ quan công an, Mận khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, 3 người phụ nữ trên di chuyển đến Cao Bằng để Mận tổ chức xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc bán con.

Mở rộng điều tra, công an xác định Trần Thị Loan chỉ đạo, hướng dẫn một số phụ nữ mang thai di chuyển đến Cao Bằng để Mận đưa sang Trung Quốc.

Sau khi bắt giữ đối tượng Loan, công an phát hiện thêm 2 phụ nữ, 2 trẻ em và 1 phụ nữ đang mang thai ở nhà riêng của Loan. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.