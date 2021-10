Khởi tố, bắt giam hai nhân viên y tế bán nhiều hộp thuốc Molnupiravir

Nguyễn Văn Thừa nhận về 1.079 hộp thuốc Molnupiravir và bán cho Huỳnh Phương Thảo 50 hộp với giá 2 triệu đồng/hộp, sau đó Thảo lên mạng xã hội bán với giá từ 2,5-4 triệu đồng/hộp.

Hai bị can Huỳnh Phương Thảo và Nguyễn Văn Thừa. (Nguồn: Cand)



Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 nhân viên y tế là Huỳnh Phương Thảo (sinh năm 1985; ngụ tại 78/25 Đình Nghi Xuân, phường Bình Trưng Đông, quận Bình Tân, nhân viên y tế Trung tâm Y tế quận Tân Phú) và Nguyễn Văn Thừa (sinh năm 1981, hộ khẩu thường trú tại 46/6 ấp 1 xã Xuân Thới Thôn, huyện Hóc Môn, nhân viên y tế Trung tâm Y tế quận Bình Tân) với cùng tội danh "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ” theo Điều 356-Bộ luật Hình sự năm 2015.



Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.



Trước đó, vào ngày 20/9, cơ quan công an đã phát hiện và tạm giữ đối tượng P.M.T (sinh năm 2000) có biểu hiện nghi vấn giao dịch mua bán trái phép 1 hộp thuốc Molnupiravir 400 mg với giá tiền 6,6 triệu đồng/hộp (thuốc dùng trong Chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát các trường hợp mắc COVID-19 tại nhà và cộng đồng).



Mở rộng điều tra, công an tiếp tục tạm giữ đối tượng N.Đ.K (sinh năm 1993) có cùng hành vi mua bán trái phép thuốc Molnupiravir 400mg.



Từ lời khai của các đối tượng, công an tiếp tục điều tra và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Thảo - nhân viên y tế Trung tâm Y tế quận Tân Phú và đối tượng Thừa - nhân viên y tế Trung tâm Y tế quận Bình Tân vì có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong công tác quản lý sử dụng thuốc Molnupiravir 400mg tại Trung tâm y tế quận Bình Tân để buôn bán ngoài thị trường nhằm hưởng lợi bất chính.



Theo điều tra ban đầu, Thừa là nhân viên quản lý kho dược của Trung tâm Y tế quận Bình Tân, có nhiệm vụ tiếp nhận thuốc Molnupiravir 400mg từ Sở Y tế để phân phối cho các Trung tâm Y tế tại 10 phường của quận.



Ngày 13/9, Thừa nhận về 1.079 hộp thuốc Molnupiravir và bán cho Thảo (nhân viên Trung tâm Y tế quận Tân Phú) 50 hộp với giá 2 triệu đồng/hộp.



Sau khi lấy thuốc từ Thừa, Thảo đã lên mạng xã hội bán với giá từ 2,5-4 triệu đồng/hộp. Các đối tượng mua thuốc từ Thảo tiếp tục bán cho người dân với giá 5,5-6 triệu đồng/hộp.



Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các bị can và những người có liên quan.



Công an quận Bình Tân cũng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Phan Thanh Minh, Phó Trưởng khu phố 2, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân để điều tra về tội tham ô tài sản.



Thông tin ban đầu, ông Phan Thanh Minh có hành vi ăn chặn tiền từ các gói hỗ trợ của Chính phủ cấp phát cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trong khu phố.

Theo Thành Chung (TTXVN/Vietnam+)