Khởi tố 2 đối tượng vụ làm giả giấy xét nghiệm Covd-19 tại Bình Thuận

2 đối tượng bị khởi tố này đóng vai trò chính trong việc làm giả giấy xét nghiệm Covid-19 rồi bán lại với giá 70.000đ/phiếu để hưởng chênh lệch.





Ngày 20-10, VKSND TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Xuân Đạt (34 tuổi) và Diệp Từ Hiếu (44 tuổi; cùng trú phường Phú Trinh, TP Phan Thiết) để điều tra về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".



Theo kết quả điều tra bước đầu, từ giữa tháng 9-2021, do có nhu cầu làm phiếu xét nghiệm nhanh Covid-19 kết quả âm tính cung cấp cho một số người quen qua chốt kiểm dịch nên Đạt đã đặt Hiếu (chủ tiệm photocoppy trên đường Lê Hồng Phong, TP Phan Thiết) làm khoảng 100 phiếu giả, với giá 15.000đ/phiếu. Sau đó, Đạt mang phiếu đi bán cho Phùng Thành Tài (28 tuổi, trú TP Phan Thiết), Nguyễn Minh Tiến (34 tuổi, trú huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) và một số người quen với giá 70.000đ/phiếu.



Các đối tượng trong đường dây làm giả phiếu xét nghiệm Covid-19 tại TP Phan Thiết.



Đến ngày 10-10, Công an TP Phan Thiết tiến hành bắt giữ 4 đối tượng trên, thu giữ 1 máy vi tính có nhiều file dữ liệu chứa nội dung phiếu xét nghiệm giả, 1 máy photocoppy phục vụ việc in phiếu và nhiều phiếu xét nghiệm test nhanh Covid-19 có kết quả âm tính giả.



Tiếp tục mở rộng vụ án, Công an Phan Thiết bắt giữ thêm 5 đối tượng thuộc 2 đường dây làm giả giấy xét nghiệm Covid-19 khác, có liên hệ với nhóm Hiếu, Đạt.



Vụ việc vãn đang được cơ quan chức năng TP Phan Thiết mở rộng điều tra.

Theo Hợp Phố (NLĐO)