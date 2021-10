Ia Grai: Khởi tố đối tượng tông vào xe đối thủ để giải quyết mâu thuẫn

(GLO)- Ngày 4-10, Công an huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Lê Sanh Ngọc (SN 1976, trú tại phường Yên Đổ, TP. Pleiku) về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Đối với hành vi cố ý gây thương tích, Công an huyện Ia Grai đang tiếp tục củng cố hồ sơ.





Công an huyện Ia Grai đọc lệnh bắt tạm giam đối tượng Lê Sanh Ngọc. Ảnh: Công an huyện Ia Grai

Như Báo Gia Lai đã đưa tin, vào khoảng 11 giờ 20 phút ngày 9-9, giữa bà Lê Thị Hiện (SN 1981), ông Lê Sanh Ngọc (SN 1976, cùng trú tại phường Yên Đổ) xảy ra mâu thuẫn với bà Ngô Thị Tuyết Nhung (SN 1990, trú tại làng Kăl 1, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai), bà Sẩm Hùng Mùi (SN 1966), anh Lê Văn Thắng (SN 1997) và chị Ngô Thị Thùy Ngân (SN 1992, cùng trú tại phường Yên Đổ). Sau khi cự cãi, ông Ngọc đã điều khiển xe ô tô bán tải BKS 81C-170.33 tông nhiều vào xe ô tô con BKS 81A-240.09 của bà Mùi làm xe rơi xuống sân bóng làng Jut 2.



Hậu quả, cả 2 xe đều hư hỏng; ông Ngọc, bà Nhung và bà Mùi bị thương. Qua giám định, thiệt hại tài sản do ông Ngọc gây ra cho nạn nhân là hơn 190 triệu đồng.



LÊ ANH