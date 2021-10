Gia Lai: Phát hiện nhóm công nhân trộm 132 buồng chuối

(GLO)- Lợi dụng sơ hở của bảo vệ, nhóm 4 công nhân của Nông trường chuối thuộc Công ty cổ phần Chăn nuôi Hoàng Anh Gia Lai (chi nhánh xã Hải Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã trộm cắp 132 buồng chuối để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 21 giờ ngày 12-10, Công an xã Hải Yang (huyện Đak Đoa) phối hợp với cán bộ, công nhân của Công ty cổ phần Chăn nuôi Hoàng Anh Gia Lai bắt giữ xe ô tô tải BKS 47C-033.60 do ông Dương Ngọc Viễn (trú tại xã Đak Ta Ley, huyện Mang Yang) điều khiển. Trên xe ô tô có chở một số lượng lớn chuối nghi vấn là tài sản do trộm cắp.

Từ trái sang: Các đối tượng Đồng, Sơn, Thơm, Hiền tại Công an huyện Đak Đoa. Ảnh: Lê Anh

Sau khi đưa phương tiện và tang vật về trụ sở, cơ quan Công an xác định trên xe chở 132 buồng chuối (nặng hơn 3 tấn) là tài sản trộm cắp do các đối tượng: Đoàn Thị Hiền (SN 1985), Ninh Thị Thơm (SN 1985), Nguyễn Văn Sơn (SN 1978, cùng trú tại thôn 1, xã Hải Yang) và Võ Văn Đồng (SN 1992, trú tại xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa) thực hiện từ ngày 5 đến ngày 12-10 tại Nông trường chuối thuộc Công ty cổ phần Chăn nuôi Hoàng Anh Gia Lai.

Theo lời khai, trong quá trình làm công nhân chăm sóc và khai thác chuối tại Nông trường, các đối tượng thấy chuối sau khi khai thác về để ở kho bãi không có người trông coi nên bàn với nhau thực hiện hành vi trộm cắp. Để không bị phát hiện, hàng ngày, mỗi người chỉ trộm 3-4 buồng chuối rồi đem về nhà Hiền gom lại, khi đủ số lượng thì mới gọi người đến bán. Ngày 12-10, Hiền gọi cho chị B.T.H. (trú tại xã Hải Yang) nhờ gọi cho bà Đ.T.M.C. (trú tại thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang) đến thu mua số chuối với giá hơn 5,9 triệu đồng. Khi bà C. thuê xe ô tô tải của ông Viễn đến chở về thì bị phát hiện bắt giữ.