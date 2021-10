Đâm chết vợ tại tòa, bố vợ và thẩm phán bị thương rồi ra đầu thú

Trong lúc Tòa án nhân dân H.Lục Ngạn (Bắc Giang) đang làm việc để giải quyết nợ nần dân sự, người đàn ông bất ngờ rút dao gấp đâm vợ tử vong tại tòa, bố vợ bị thương nặng, một thẩm phán cũng bị thương nhẹ.





Trưa 30.10, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an H.Lục Ngạn (Bắc Giang) cho biết, cơ quan này đang phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang làm rõ vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại trụ sở Tòa án nhân dân H.Lục Ngạn vào sáng cùng ngày, khiến 1 người chết, 2 người bị thương.



Theo vị lãnh đạo này, vụ án xảy ra vào khoảng 10 giờ 10 sáng 30.10. Trong lúc tòa mời những bên liên quan đến giải quyết nợ nần dân sự thì bất ngờ người đàn ông dùng dao gấp đâm vợ nhiều nhát, khiến nạn nhân tử vong tại tòa. Ngoài ra, người đàn ông này còn đâm bố vợ bị thương nặng và một thẩm phán bị xây xước chân tay.



“Vợ chồng người này đã ly thân, tuy nhiên con rể được cho rằng có vay tiền bố vợ. Trong lúc làm việc để giải quyết thì bất ngờ người chồng gây án rồi đến Công an H.Lục Ngạn đầu thú”, vị lãnh đạo Công an H.Lục Ngạn cho hay.

Theo TRẦN CƯỜNG-ĐAN HẠ (TNO)