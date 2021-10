Đak Pơ: Tiêu hủy 69 súng tự chế, công cụ hỗ trợ

(GLO)- Ngày 19-10, Công an huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã tiến hành tiêu hủy 68 súng tự chế (66 súng cồn, 1 súng hơi và 1 súng hơi tự chế) và 1 công cụ hỗ trợ súng bắn đạn cao su.





Quang cảnh buổi tiêu hủy súng tự chế, công cụ hỗ trợ. Ảnh: Lan Anh

Đây là số vũ khí tự chế, công cụ hỗ trợ do Công an huyện Đak Pơ thu giữ thông qua công tác kiểm tra hành chính cũng như tuyên truyền, vận động sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân tự giác giao nộp từ đầu năm 2020 đến nay. Toàn bộ số vũ khí, công cụ hỗ trợ trên, sau khi kiểm tra phân loại đã được tiến hành tiêu hủy theo đúng quy trình, thủ tục nghiêm ngặt, có sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng tiêu hủy, bảo đảm an toàn.



Thời gian tới, Công an huyện Đak Pơ sẽ tiếp tục tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân tự giác giao nộp vũ khí tự chế, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cũng như tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xử lý các đối tượng mua bán, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ trái phép tại địa phương.



LAN ANH