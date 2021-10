Đak Đoa: Liên tiếp bắt giữ các đối tượng trộm cắp tài sản

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) vừa triệt phá thành công 2 vụ án, bắt giữ 4 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.





Đối tượng Nam (trái qua) và Thành tại cơ quan điều tra Công an huyện Đak Đoa. Ảnh: Lê Anh

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 26-9, Nguyễn Hoài Nam (SN 1993, trú tại phường Yên Thế, TP. Pleiku) điều khiển xe máy BKS 77H2-4140 chở Y Phi Thành (SN 1995, trú tại phường Phù Đổng, TP. Pleiku) đến thị trấn Đak Đoa để tìm sở hở của người dân nhằm mục đích trộm cắp tài sản. Tại đây, phát hiện tiệm buôn bán, sửa chữa máy vi tính của anh H.G. (tổ 5, thị trấn Đak Đoa) không có người trông coi nên Thành lẻn vào trộm cắp 1 máy tính xách tay rồi lên xe do Nam đợi sẵn bên ngoài tẩu thoát. Sau khi nhận được tin báo của nạn nhân, Công an huyện Đak Đoa đã tiến hành điều tra và bắt giữ 2 đối tượng khi đang lẩn trốn tại TP. Pleiku vào ngày 30-9.



Trước đó, ngày 28-9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Đoa cũng đã bắt giữ Hung (SN 1979, trú tại xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh) và Myit (SN 1998, trú tại xã Kdang, huyện Đak Đoa) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo đó, vào ngày 23-9, Công an huyện Đak Đoa nhận tin báo của anh L.Đ.T. (trú tại thôn Cầu Vàng, xã Kdang) về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà rẫy (thuộc thôn Cầu Vàng) trộm mất 1 tivi Samsung 32 inch, 1 đầu bơm nước 3,5HP, 150 m dây điện (tổng tài sản thiệt hại khoảng 5 triệu đồng). Sau khi tiếp nhận tin báo, qua xác minh, Công an huyện Đak Đoa đã bắt được Hung và Myit.

Đối tượng Thành vào cửa hàng vi tính trộm cắp tài sản. Clip: Lê Anh



LÊ ANH