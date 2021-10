Công an tỉnh Gia Lai nhanh chóng giải quyết các vụ việc liên quan đến dự án điện gió

(GLO)- Trong quá trình giải phóng mặt bằng (GPMB) thi công các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh, một số hộ dân chưa thống nhất và phát sinh mâu thuẫn với doanh nghiệp. Để đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương nhanh chóng phối hợp xử lý những vụ việc liên quan.





Sáng 11-10, tại xã Ia Le (huyện Chư Pưh) xảy ra vụ việc tranh chấp liên quan đến việc thi công hạng mục đường dây công trình điện gió của Công ty cổ phần phát triển điện gió Cao Nguyên 1. Người lái máy ủi nhầm lẫn nên ủi lấn qua một phần diện tích đất của gia đình bà Rơ Mah H'Biết. Bà H'Biết yêu cầu bồi thường 30 triệu đồng nhưng người lái máy ủi cho rằng mức giá đưa ra quá cao. Mất hơn 4 giờ thương lượng nhưng giữa 2 bên vẫn chưa tìm được sự đồng thuận. Sau khi cán bộ Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh) đứng ra hòa giải, bà H'Biết đã đồng ý với mức bồi thường 5 triệu đồng. Đây là một trong số hàng chục vụ việc được cơ quan Công an kịp thời giải quyết, không để ảnh hưởng đến an ninh trật tự ở cơ sở.

Lực lượng Công an trao đổi với đại diện công ty điện gió để nắm tình hình an ninh trật tự. Ảnh: Nguyễn Hữu



Ông Ksor Xương-Trưởng thôn Kênh Mek (xã Ia Le) cho biết: “Hầu hết người dân trong thôn có phần đất, cây trồng bị ảnh hưởng bởi các công trình điện gió đều đã đồng thuận với Công ty cổ phần phát triển điện gió Cao Nguyên 1 về mức giá đền bù. Tôi nhận thấy các công trình điện gió đã giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho một số lao động trong thôn. Ngoài ra, Công ty cũng đã làm một số tuyến đường dân sinh để người dân đi lại thuận lợi”.



Để thực hiện giai đoạn 1 của Dự án điện gió trên địa bàn xã Ia Le và Ia Phang (huyện Chư Pưh), Công ty cổ phần phát triển điện gió Cao Nguyên 1 đã thỏa thuận đền bù GPMB khoảng 30 ha đất với tổng giá trị hơn 70 tỷ đồng. Ông Nguyễn Ngọc Minh-Giám đốc Công ty-thông tin: “Quá trình đối thoại để thỏa thuận về mức giá đền bù GPMB cơ bản diễn ra thuận lợi. Chúng tôi cũng đã đền bù giá cao gấp nhiều lần so với khung giá Nhà nước quy định. Một số hộ dân ban đầu chưa đồng thuận với mức giá chung, chúng tôi phối hợp cùng các cơ quan, ban, ngành thương lượng và đi đến thống nhất đền bù thỏa đáng cho người dân”.



Đối với Dự án điện gió của Công ty cổ phần đầu tư phát triển điện gió Nhơn Hòa (huyện Chư Pưh), quá trình thực hiện công tác đền bù GPMB trong giai đoạn đầu gặp nhiều khó khăn do một số hộ dân chưa thống nhất với mức giá đền bù. Với sự vào cuộc tuyên truyền của chính quyền địa phương, các hộ dân nhận thấy mức giá Công ty đưa ra cao hơn nhiều lần so với khung giá chung theo quy định nên đã đồng thuận bàn giao mặt bằng để doanh nghiệp triển khai xây dựng công trình đúng tiến độ.



Theo Thượng tá Dương Đức Việt-Phó Trưởng Công an huyện Chư Pưh: “Trong quá trình thực hiện đền bù GPMB, hầu hết người dân đều đồng thuận với mức giá doanh nghiệp đưa ra và đảm bảo lợi ích các bên. Tuy nhiên, một số trường hợp vì các nguyên nhân khác nhau nên dẫn đến mâu thuẫn. Công an huyện đã kịp thời vào cuộc xử lý các vụ việc, trong đó lập biên bản xử phạt hành chính 1 trường hợp. Còn đối với một số thông tin trên mạng xã hội cho rằng trên địa bàn huyện có tình trạng công ty điện gió sử dụng “giang hồ” thúc ép một số hộ dân để thỏa thuận mức giá đền bù, Công an huyện đã vào cuộc điều tra, xác minh và khẳng định những thông tin trên là thiếu kiểm chứng, không có thật”.



Còn Thượng tá Nguyễn Trường Chinh-Trưởng phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh) thì cho biết: Thực hiện quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh với các công ty điện gió về việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho các đơn vị thực hiện dự án, Phòng An ninh kinh tế đã phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương tích cực tham mưu giúp Giám đốc Công an tỉnh và chính quyền các địa phương chỉ đạo thực hiện các biện pháp công tác đảm bảo an ninh trật tự. Đồng thời, phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, xử lý kịp thời các vụ việc liên quan theo đúng quy định pháp luật; giải quyết tốt các vụ việc tranh chấp nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân và doanh nghiệp, góp phần tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.



NGUYỄN HỮU - NÔNG VĂN