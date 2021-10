Bắt 2 đối tượng chuyên trộm cắp tài sản ở cửa hàng tiện lợi

Qua làm việc, Toàn và Đức khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tại các cửa hàng tiện lợi ở quận 3, TPHCM từ tháng 4 đến nay. Tài sản trộm được cả 2 mang bán lấy tiền chia nhau tiêu xài và sử dụng ma túy.





Ngày 17-10, Công an quận 3, TPHCM cho hay, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam với Huỳnh Minh Toàn (SN 1996, ngụ quận 3, trú quận Gò Vấp) và Dương Ngọc Đức (SN 1981, ngụ quận Phú Nhuận, trú TP Thủ Đức) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.



Hai đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Chí Thạch



Theo điều tra, ngày 25-9, anh Tr.N.H.N. (SN 1996, ngụ quận 1) là nhân viên của cửa hàng tiện lợi GS25 ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TPHCM tới công an trình báo về việc bị trộm cắp ở cửa hàng nơi mình làm việc.



Anh N. cho biết, trưa cùng ngày, anh đang làm việc ở cửa hàng thì có 1 thanh niên đi vào trong cửa hàng. Lợi dụng lúc anh N. không để ý, thanh niên lấy trộm 1 thùng bia đi ra. Anh N. quan sát qua camera an ninh phát hiện nên vội đuổi theo.



Kẻ trộm thấy vậy vội bỏ lại thùng bia trươc cửa hàng rồi leo lên xe máy của 1 người đàn ông mặc đồ Grab tẩu thoát. Anh N. xem lại camera an ninh thì thấy kẻ trộm có đặt điểm giống với người đã từng lấy trộm chai rượu Chivas vào ngày 4-6 ở cửa hàng.



Đồng thời, người gây án cũng là người lấy trộm chiếc ví chứa 4 triệu đồng cùng 1 số giấy tờ của một nữ nhân viên ở cửa hàng tiện lợi GS25 ở đường Trương Định, phường Võ Thị Sáu, quận 3 vào ngày 12-8.



Nhận tin báo, Công an quận 3 đã có mặt lấy lời khai các nhân chứng. Khi công an đang khẩn trương điều tra thì ngày 26-9, chị N.T.N. (SN 2000, ngụ quận 3) là nhân viên của hàng Circle K đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Võ Thị Sáu cũng tới công an trình báo về việc bị mất trộm 2 thùng bia. Qua trích xuất camera an ninh thì hình ảnh các đối tượng gây án giống với kẻ trộm ở cửa hàng tiện lợi anh N. trình báo trước đó.



Bằng nhiều nghiệp vụ, công an xác định 2 đối tượng gây án là Toàn và Đức nên bắt giữ. Khám xét nơi ở, công an thu giữ nhiều tang vật có liên quan. Qua làm việc, cả 2 thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Qua kiểm tra nhanh, cả 2 dương tính với ma túy.



Theo đó, ngày 25-9, cả 2 chở nhau tới cửa hàng tiện lợi GS25 nơi anh N. làm việc. Sau đó, Toàn đi vào trong lấy trộm thùng bia đi ra ngoài thì bị anh N. phát hiện nên vứt thùng bia lại. Toàn nhảy lên xe của Đức tẩu thoát.



Tiếp đó, cả 2 di chuyển tới cửa hàng tiện lợi Circle K ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Võ Thị Sáu, quận 3. Toàn vờ vào cửa hàng để lựa đồ rồi lấy trộm 2 thùng bia ra xe của Đức rồi tẩu thoát. Cả 2 mang bia bán được 550 ngàn đồng và chia nhau tiêu xài.



Bên cạnh đó, cả 2 còn khai thực hiện thêm 4 vụ trộm cắp tài sản khác cũng bằng thủ đoạn tương tự ở các cửa hàng tiện lợi tại quận 3. Tài sản trộm được, chúng mang bán lấy tiền chia nhau tiêu xài và sử dụng ma túy.



Toàn và Đức có nhiều tiền án, tiền sự.



Theo CHÍ THẠCH (SGGPO)