4 năm tù dành cho đối tượng "Cố ý gây thương tích"

(GLO)- Chiều 18-10, Tòa án nhân dân huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân An (SN 1971, trú tại phường Duy Tân, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum) 4 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.





Bị cáo Nguyễn Xuân An tại phiên tòa. Ảnh: Quang Lê

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện, vào khoảng 20 giờ ngày 2-2-2006, sau khi uống rượu, An đi về nhà chị Đinh Thị Thu Hương (SN 1973, ở Plei Djriêk, xã Nhơn Hòa, huyện Chư Sê), nay là thị trấn Nhơn Hòa (huyện Chư Pưh).



Thời điểm đó, An và chị Hương sống chung với nhau như vợ chồng. Khi về đến nhà, thấy có 3 người em ruột của chị Hương đang tập trung đánh bài tại nhà nên An bực tức đuổi những người trên ra về. An và chị Hương xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi cọ. Sau đó, An đi xuống phòng bếp lấy 1 con dao thái thịt dài khoảng 25 cm chém nhiều nhát gây thương tích cho chị Hương với tỷ lệ thương tật tổn hại sức khỏe là 36%.





QUANG LÊ