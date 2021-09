Tử hình kẻ cầm đầu đường dây mua ma túy từ nước ngoài về Đà Nẵng bán

Đối tượng cầm đầu đường dây mua ma túy từ nước ngoài về Đà Nẵng để bán vừa bị Tòa án Nhân dân Đà Nẵng tuyên phạt tử hình, 2 đối tượng có liên quan bị kết án tù chung thân.



Phá đường dây mua bán 4.000 viên thuốc lắc từ TP HCM về Đà Nẵng

Các đối tượng mua bán ma túy trái phép ở Đà Nẵng. Ảnh: Hoàn Nhân



Ngày 20.9, Tòa án Nhân dân TP.Đà Nẵng mở phiên xét xử và tuyên phạt Nguyễn Quang Thìn (32 tuổi, trú xã Sơn Thái, Đô Lương, Nghệ An) án tử hình, Ngô Văn Truyền (39 tuổi, trú huyện Quế Sơn, Quảng Nam) và Nguyễn Văn Lộc (39 tuổi, trú xã Duy Vinh, Duy Xuyên, Quảng Nam) mức án Chung thân về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".



Theo cáo trạng, khoảng 12h ngày 9.11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Đà Nẵng tuần tra kiểm sát tại khu vực gần ngã tư đường Nam Trân - Nguyễn Thái Bình (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), phát hiện Nguyễn Quang Thìn có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra xe.



Lực lượng chức năng phát hiện tại hàng ghế sau của ôtô này có 1 balô có chứa 4 hộp nhựa hình trụ, mỗi hộp chứa 500 viên nén màu xanh, hình kim cương.



Cùng thời điểm này, tại ngã tư đường Trần Xuân Lê - Huỳnh Ngọc Huệ (phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng), các trinh sát phát hiện 1 ôtô do Ngô Văn Truyền và Nguyễn Văn Lộc điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng lại kiểm tra.



Tại đây, công an phát hiện tại dưới ghế ngồi của Lộc có một bao nỉ, bên trong có chứa 4 hộp nhựa, bên trong hộp thứ nhất có 415 viên, hộp thứ hai có 446 viên, hộp thứ ba có 455 viên, hộp thứ tư có 451 viên. Tại vị trí tay cầm cánh cửa bên phụ xe có 2 mảnh vỡ ma túy thuốc lắc mục đích để khách thử.



Truyền khai, đây là ma túy thuốc lắc vừa nhận của Nguyễn Quang Thìn. Mục đích cùng Lộc mang theo đi bán cho khách của Lộc đặt trước đó.



Tại cơ quan điều tra, đối tượng Thìn khai nhận, nguồn gốc số ma túy trên là của thanh niên tên "Tuấn (Việt kiều sống ở một nước Châu Âu) quen qua Zalo, Facebook. Khoảng tháng 10.2020, Tuấn bàn với Thìn gầy dựng đường dây đưa thuốc lắc về Việt Nam tiêu thụ.



Tháng 11.2020, Thìn theo chỉ dẫn của Tuấn đến một gốc cây cầu vượt Sóng Thần (tỉnh Bình Dương) lấy balô chứa 8 hộp với 4.000 viên thuốc lắc rồi mang ma túy ra Đà Nẵng. Sau đó, Thìn kết nối với Lộc để tìm người mua ma túy.



Khi có khách mua, Lộc liên hệ Truyền, rồi Truyền liên hệ Thìn đề lấy ma túy, Lộc giao ma túy cho khách và nhận tiền hưởng chênh lệch.

https://laodong.vn/phap-luat/tu-hinh-ke-cam-dau-duong-day-mua-ma-tuy-tu-nuoc-ngoai-ve-da-nang-ban-955706.ldo

Theo THANH CHUNG (LĐO)