Thu giữ hàng chục tấn hàng giả của thương nhân người Trung Quốc

Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, cơ quan này phải huy động nhiều xe tải và nhân lực để bốc xếp, vận chuyển khoảng 50 tấn hàng giả của một thương nhân người Trung Quốc, đ phục vụ điều tra.

Bắt một người Trung Quốc điều hành kho hàng giả cực lớn

Công an tỉnh Bắc Ninh huy động lực lượng, phương tiện bốc xếp, vận chuyển khoảng 50 tấn hàng giả thu giữ phục vụ điều tra. Ảnh: Xuân Yến

Liên quan đến vụ phá kho hàng giả cực lớn của thương nhân Trung Quốc, sáng 18.9, trao đổi với Thanh Niên, đại diện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, cơ quan này phải huy động nhiều xe tải cùng nhân lực bốc xếp, vận chuyển khoảng 50 tấn hàng giả thu giữ phục vụ điều tra.

Theo đại diện PC03 Công an tỉnh Bắc Ninh, thông tin bước đầu cho biết, thương nhân người Trung Quốc Chen Jin Ming (52 tuổi, đăng ký thường trú tại P.Phù Chẩn, TX.Từ Sơn, Bắc Ninh) khai nhận từ đầu năm 2021, người này thu mua hàng hóa giả các nhãn hiệu Gillette, BiC, Croma; các loại bút nhãn hiệu Thiên Long, Plog từ Trung Quốc về Việt Nam, tập kết tại kho hàng để bán kiếm lời.

Trước đó, ngày 12.8, PC03 Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với lực lượng quản lý thị trường kiểm tra đột xuất kho hàng cực lớn đặt tại khu An Giải (P.Trang Hạ, TX.Từ Sơn, Bắc Ninh) do ông Chen Jin Ming làm chủ.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ hơn 4 triệu sản phẩm, hàng hóa mang nhãn hiệu trong và ngoài nước không có hóa đơn chứng từ và là hàng giả, ước tính trọng lượng khoảng 50 tấn, giá trị gần 10 tỉ đồng.

PC03 Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Chen Jin Ming để điều tra, làm rõ tội "buôn bán hàng giả".