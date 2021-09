Tham gia 2 vụ giết người khác nhau, 2 đối tượng truy nã nguy hiểm bị bắt cùng 1 địa điểm

Đinh Quốc Tuấn và Nguyễn Hoàng Nhật là 2 đối tượng tham gia 2 vụ giết người và một số vụ gây rối trật tự công cộng tại địa bàn TP.Quy Nhơn, sau đó cả hai cùng bỏ trốn tại một địa điểm và cùng bị bắt giữ.





Ngày 14/9, Công an tỉnh Bình Định cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh này vừa phối hợp với Công an tỉnh Phú Yên bắt giữ hai đối tượng đang trốn truy nã là Đinh Quốc Tuấn (27 tuổi, trú phường Trần Hưng Đạo) và Nguyễn Hoàng Nhật (28 tuổi, trú phường Thị Nại, TP.Quy Nhơn, Bình Định) về các tội "Giết người" và "Gây rối trật tự công cộng". Riêng đối tượng Đinh Quốc Tuấn bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội "Giết người".



Đây là 2 đối tượng tham gia 2 vụ giết người và một số vụ gây rối trật tự công cộng tại địa bàn TP.Quy Nhơn, sau đó cả hai cùng bỏ trốn tại một địa điểm và cùng bị bắt giữ.



Theo điều tra của cơ quan công an, ngày 8/3/2020, do có mâu thuẫn từ trước nên hai nhóm do Đinh Quốc Tuấn cầm đầu và nhóm của Trảo Nguyên Tùng (SN 1997, ở phường Đống Đa) chuẩn bị hung khí hẹn nhau tại hồ sinh thái Đống Đa để đánh nhau.



Đinh Quốc Tuấn (27 tuổi, trú phường Trần Hưng Đạo) và Nguyễn Hoàng Nhật (28 tuổi, trú phường Thị Nại, TP.Quy Nhơn) bị bắt giữ. (Ảnh: CA)



Cả hai nhóm rượt đuổi nhau, hò hét và dùng mã tấu chém nhau. Hậu quả, Trảo Nguyên Tùng đã chết tại bệnh viện, Trần Quốc Đạt (ở phường Đống Đa, thuộc nhóm của Đinh Quốc Tuấn) bị thương nặng.



Kết quả điều tra của cơ quan công an, Đinh Quốc Tuấn chính là người trực tiếp tổ chức cho các đối tượng chém nhau, gây hậu quả nghiêm trọng. Ngay sau khi nghe tin Trảo Nguyên Tùng chết, Đinh Quốc Tuấn đã bỏ trốn khỏi địa phương nên bị cơ quan công an truy nã về tội " Giết người".



Trong khi đó, đối tượng Nguyễn Hoàng Nhật có tham gia vụ "Giết người" và "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra tại công viên Hà Thanh (phường Đống Đa, TP.Quy Nhơn) vào ngày 22/4/2019.



Nguyên nhân cũng từ mâu thuẫn giữa hai băng nhóm, các đối tượng đã chuẩn bị hung khí đánh nhau, hô hoán "giết giết" trên đường phố làm người dân hoảng sợ. Hậu quả của vụ đánh nhau này, Đào Trọng Thiện (SN 1984, ở phường Quang Trung, TP.Quy Nhơn) bị thương nặng và chết tại bệnh viện.



Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố 22 đối tượng tham gia vụ đánh nhau này với các tội danh "Giết người" và "Gây rối trật tự công cộng". Riêng Nguyễn Hoàng Nhật bỏ trốn khỏi địa phương ngay sau khi vụ án xảy ra.



Mặc dù gây ra 2 vụ án hoàn toàn khác nhau, nhưng Đinh Quốc Tuấn và Nguyễn Hoàng Nhật đều tham gia một số vụ băng nhóm đánh nhau, gây rối trật tự công cộng xảy ra ở địa bàn TP.Quy Nhơn trước khi xảy ra các vụ án nên đã quen biết nhau.





Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường điều tra vụ giết người tại công viên Hà Thanh (phường Đống Đa, TP.Quy Nhơn) vào ngày 22/4/2019. (Ảnh: Tư liệu)



Sau khi Nguyễn Hoàng Nhật gây án trước bỏ trốn, Đinh Quốc Tuấn gây án sau biết Nhật bỏ trốn khỏi địa phương nên tìm cách liên lạc và cùng nhau chọn xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên để trốn tránh pháp luật.



Cả hai thuê nhà trọ, sống khép kín, không giao du với bên ngoài và khá cẩn trọng trong việc trốn tránh mọi người. Cả hai thay nhau ra ngoài, ít khi đi cùng nhau.



Quá trình xác minh tại nhiều địa phương khác nhau, các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bình Định đã truy tìm, thu thập thông tin, tài liệu, xác minh phát hiện Đinh Quốc Tuấn và Nguyễn Hoàng Nhật đang lẩn trốn lưu động tại xã Hòa Mỹ Đông (huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) nên đã xây dựng kế hoạch, bắt giữ.



Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

