Pleiku kiên quyết xử lý vi phạm quy định phòng-chống dịch

(GLO)- Những ngày qua, Công an TP. Pleiku đồng loạt ra quân phối hợp với các lực lượng liên quan kiểm soát chặt, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về giãn cách xã hội để phòng-chống dịch Covid-19.

Ngày 27-8, UBND TP. Pleiku có Công điện số 12/CĐ-UBND về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng-chống dịch Covid-19. Theo đó, kể từ 0 giờ ngày 28-8 sẽ thực hiện việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, trong thời gian đầu, việc thực hiện Chỉ thị số 16 của người dân chưa thực sự nghiêm như: một số chợ vẫn còn bán ăn uống tại chỗ, người dân ra đường không có lý do chính đáng, đeo khẩu trang không đúng quy định, một số cửa hàng kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu có dấu hiệu kinh doanh trở lại…

Trước tình hình đó, UBND TP. Pleiku chỉ đạo Công an thành phố lập 10 tổ tuần tra, kiểm soát để tiến hành tuần tra lưu động trên các tuyến đường, kiểm tra việc chấp hành đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, kết hợp việc kiểm tra lý do tham gia giao thông của người dân. Ngoài ra, thành phố còn triển khai lực lượng tại 41 tổ tuần tra của các phường, xã để phối hợp cùng lực lượng liên quan tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm.

Lực lượng chức năng kiểm tra giấy đi đường của người dân. Ảnh: Lê Anh

Qua ghi nhận của P.V, trong sáng 4-9, một số người dân ra đường với nhiều lý do chưa thực sự chính đáng. Trung tá Bùi Quang Nhã-Tổ trưởng tổ tuần tra số 10-cho hay: “Công an thành phố đã lập 10 tổ tuần tra trên địa bàn với tổng số 40 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt ra quân kiểm tra trên các tuyến đường chính trong nội thành. Tổ tuần tra đã tiến hành nhắc nhở và ghi lại toàn bộ thông tin của người dân vi phạm, nếu tái phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật”.

Từ 13 giờ ngày 4-9, các tổ, chốt kiểm soát của TP. Pleiku đã siết chặt công tác kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Để thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, lãnh đạo các xã, phường cũng trực tiếp tham gia chỉ đạo tại các chốt để kịp thời xử lý các tình huống khẩn cấp xảy ra. Ông Nguyễn Giang Nam-Phó Chủ tịch UBND phường Phù Đổng-cho biết: “Ủy ban nhân dân phường chỉ đạo lực lượng chức năng kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật”.

Chiều ngày 4 và trong ngày 5-9, phần lớn các tuyến đường trung tâm thành phố bắt đầu vắng vẻ, lượng phương tiện lưu thông không nhiều. Tại chốt kiểm soát số 2 chỉ có 1 trường hợp tài xế N.T.P. điều khiển xe ô tô tải BKS 52D-043.47 trên đường Lê Duẩn không có lý do chính đáng. Ban đầu, tài xế lấy lý do được một người bạn nhờ điều khiển xe bỏ hàng giúp. Tuy nhiên, qua giải thích, tài xế đã chấp nhận ký vào biên bản vi phạm. Như vậy, tính đến hết ngày 5-9, các tổ kiểm soát xã, phường và các tổ công tác của Công an TP. Pleiku đã nhắc nhở gần 4.000 trường hợp, xử phạt 78 trường hợp vi phạm với số tiền hơn 303 triệu đồng liên quan đến phòng-chống dịch Covid-19.

Lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt một trường hợp vi phạm. Ảnh: Lê Anh

Trung tá Hồ Thanh Sơn-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an TP. Pleiku) cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP. Pleiku, Công an thành phố đã đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm quy định liên quan đến phòng-chống dịch Covid-19. Công an TP. Pleiku đã phân công lực lượng tổ chức thực hiện nhiệm vụ 24/24 giờ cho đến khi có thông báo mới. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng Công an thành phố sẽ tiếp tục phối hợp cùng các lực lượng liên quan, thực hiện tốt việc kiểm soát người và phương tiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm đảm bảo việc chấp hành các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ xử lý vi phạm trong công tác phòng-chống dịch, lãnh đạo Công an TP. Pleiku cũng đã chỉ đạo các lực lượng làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát triển khai kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông”.