Pleiku: Khởi tố nhóm bắt giữ người trái pháp luật

(GLO)- Ngày 16-9, Công an TP. Pleiku khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng Ngô Đình Nam (SN 1987, trú tại phường Ia Kring), Âu Chí Thiện (SN 1995, trú phường Yên Đổ) và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Trung Kỳ (SN 1996), Âu Chí Hòa (SN 2001, cùng trú phường Yên Đổ, TP. Pleiku) để điều tra về hành vi bắt người trái pháp luật.





Theo thông tin vụ việc, đêm 16-6, Ngô Đình Nam xem camera an ninh của gia đình thì thấy có 2 người đi trên xe Suzuki Raider mở cổng vào nhà mình với ý định trộm cắp tài sản. Đến 19 giờ 30 phút ngày 17-6, khi Nam cùng Thiện, Kỳ, Hòa đang lưu thông trên đường Lê Thánh Tôn, TP. Pleiku thì thấy anh P. (trú tại phường Phù Đổng) điều khiển xe máy nhãn hiệu Suzuki Raider chở sau anh Q. (trú tại phường Ia Kring) đi uống cà phê giống với 2 đối tượng đã đột nhập vào nhà nên Nam đuổi theo. Khi anh P. điều khiển xe chạy vào hẻm 93 đường Nguyễn Thái Bình (phường Ia Kring) được một đoạn thì Nam điều khiển xe máy đuổi kịp và ép xe làm anh P. và Q. ngã xuống đường, cùng lúc này Hòa, Thiện, Kỳ vừa đi đến. Khi anh P. và Q. đứng dậy thì bị nhóm của Nam vây xung quanh. Nam nói: ‘‘Tụi bây tối hôm qua vào nhà tao ăn trộm gì” thì anh P. và Q. nói không phải. Sau đó, Nam lây điện thoại di động của mình mở video clip đưa cho anh P. và Q. xem nhưng cả hai vẫn không thừa nhận.

2 đối tượng Ngô Đình Nam (bìa trái) và Âu Chí Thiện tại cơ quan điều tra. Ảnh: Lê Anh



Dù chưa xác định rõ, nhưng Nam vẫn cho rằng chính anh P. và anh Q. là 2 thanh niên trong video clip nên nói với những người trong nhóm đưa 2 anh về nhà Nam. Sau đó, Hòa điều khiển xe của anh P. và ép lên xe để chở đi, lúc này anh Q. sợ nên lấy điện thoại di động ra gọi cho người nhà; đồng thời bỏ đi bộ ra hướng đường Nguyễn Thái Bình (phường Ia Kring). Tuy nhiên, nhóm của Nam đã yêu cầu anh Q. lên xe ngồi cùng P. để chở đi về nhà Nam tại 147 Nguyễn Thái Bình. Trong khi đang di chuyển ngang qua nhà chú của Q. trên đường Nguyễn Thái Bình thì Q. nhảy xuống chạy vào nhà trốn nên nhóm của Nam tiếp tục chở anh P. đi về nhà. Tại nhà mình, Nam tiếp tục mở clip, hình ảnh người vào nhà tối hôm trước. Khi anh P. không thừa nhận, Nam đã dùng tay đánh vào mặt anh P.



Nhận tin báo có vụ bắt giữ người, Công an phường Ia Kring đã đến hiện trường mời tất cả những người liên quan về trụ sở làm việc. Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan, Công an TP. Pleiku đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Nam, Hòa, Thiện, Kỳ về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Qua điều tra của Công an TP. Pleiku, anh Q. và P. không phải là người trong clip mà camera nhà Nam ghi lại. Qua kiểm tra, nhà Nam cũng chưa mất trộm gì, 2 đối tượng đột nhập vào sân nhà Nam nhưng thấy bị động nên bỏ đi.



LÊ ANH