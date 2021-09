Pleiku: Bắt nhanh 2 đối tượng trộm cắp tài sản

(GLO)- Chiều 1-9, ông Nguyễn Thanh Tâm (TP. Pleiku) cho biết đang viết thư cảm ơn Công an TP. Pleiku và Công an phường Ia Kring vì đã tích cực phối hợp tóm gọn các đối tượng Nguyễn Văn Đức (SN 2004, trú tại xã Đak Krong, huyện Đak Đoa); Nguyễn Thế Bảo (SN 2003, trú tại phường Hội Phú, TP. Pleiku) liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản tại quán gà nướng cơm lam Đồi Thông (làng Brel, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai).

Quán gà nướng cơm lam Đồi Thông (làng Brel, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Minh Nguyễn

Trước đó, khoảng 22 giờ 30 phút tối 30-8, ông Nguyễn Thanh Tâm phát hiện kẻ gian cạy cửa phòng, đột nhập vào lấy trộm tiền và một số tài sản khác có giá trị khoảng 150 triệu đồng trong quán Đồi Thông. Nghi ngờ đối tượng trộm cắp là nhân viên của quán, ông Tâm đã trình báo Công an. Sau đó, Công an phường Ia Kring phối hợp với Công an TP. Pleiku đã mật phục lần lượt bắt gọn Đức và Bảo vào sáng ngày 31-8 khi các đối tượng này đang trốn trong các khu nhà trọ tại phường Ia Kring.

Bước đầu, đối tượng Đức khai nhận: Trong thời gian làm nhân viên của quán Đồi Thông, Đức nắm rõ thời gian sinh hoạt của chủ quán. Do vậy, tối ngày 30-8, Đức rủ Bảo và Nguyễn Văn Quang (SN 1993, trú tại phường Hội Thương, TP. Pleiku-là đối tượng có tiền án về tội “Giết người”) cùng nhau đến quán Đồi Thông để trộm cắp tài sản.

Sau khi chạy xe máy đến đường Nguyễn Thiếp (TP. Pleiku), cả 3 bỏ xe đi bộ qua ruộng lúa, đến quán và leo vào cạy cửa phòng, lục tìm tài sản rồi ngang nhiên ngồi chia số tiền trộm được ngay tại tầng 3 của quán.

Hiện cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku đã thu giữ được một phần tài sản do các đối tượng trộm cắp, đồng thời bàn giao cho Công an huyện Ia Grai để tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Riêng đối tượng Quang hiện Công an đang truy bắt.