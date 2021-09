Phú Thiện mạnh tay xử lý "quái xế"

(GLO)- Thời gian qua, trên địa bàn huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) thường xảy ra tình trạng thanh-thiếu niên có biểu hiện càn quấy, vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Trước tình hình đó, Công an huyện đã quyết liệt triển khai nhiều biện pháp nhằm xử lý số đối tượng này, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT).





Lực lượng Công an huyện Phú Thiện thường xuyên tiến hành kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến quốc lộ 25. Ảnh: Lê Gia

Theo Công an huyện Phú Thiện, phần lớn các vụ TNGT trên địa bàn trong thời gian qua đều liên quan đến thanh-thiếu niên dân tộc thiểu số. Nguyên nhân do người điều khiển phương tiện đi không đúng làn đường, điều khiển xe với tốc độ cao, trong người có nồng độ cồn, phương tiện độ chế không đảm bảo yếu tố kỹ thuật… Do đó, Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (CSGT-TT) phối hợp chặt chẽ với Công an các xã, thị trấn rà soát các đối tượng là thanh-thiếu niên hư, thường xuyên vi phạm Luật Giao thông đường bộ để áp dụng các biện pháp giáo dục, xử lý.



Qua rà soát, Công an huyện Phú Thiện xác định hơn 70 thanh-thiếu niên dân tộc thiểu số có biểu hiện càn quấy, không đội mũ bảo hiểm, thường tụ tập thành nhóm chạy xe với tốc độ cao trên quốc lộ 25. Theo đó, Công an huyện đã thành lập nhiều tổ công tác bám địa bàn, phối hợp với gia đình, chính quyền địa phương tiến hành giáo dục, răn đe cá biệt. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ để đối tượng và người dân hiểu, từ đó không tái phạm. Từ đầu năm đến nay, lực lượng CSGT-TT phối hợp với Công an các xã, thị trấn gọi hỏi, răn đe 202 lượt đối tượng thường xuyên điều khiển xe nẹt pô, vi phạm Luật Giao thông đường bộ.



Thiếu tá Trịnh Mạnh Cường-Trưởng Công an xã Ia Sol-nhận định: Đa phần thanh-thiếu niên có biểu hiện trên đều thiếu sự quản lý, giáo dục của gia đình. Các bậc phụ huynh thường có tâm lý nuông chiều con cái. Tuy gia đình khó khăn nhưng vẫn mua sắm cho con xe phân khối lớn dù chưa có giấy phép lái xe. Khi con cái thường xuyên càn quấy hoặc độ chế xe thì bố mẹ cũng không kịp thời ngăn cản. “Chúng tôi đến tận nhà, lập danh sách các đối tượng càn quấy, chạy xe nẹt pô, lạng lách, ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ kém. Từ đó, chúng tôi tuyên truyền, vận động, đồng thời cho ký cam kết không vi phạm khi điều khiển phương tiện”-Thiếu tá Cường cho hay.





Công an huyện Phú Thiện gọi hỏi, răn đe nhiều trường hợp thanh-thiếu niên càn quấy. Ảnh: Lê Gia

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Phú Thiện xảy ra 7 vụ TNGT, làm chết 9 người, bị thương 6 người. So với cùng kỳ năm 2020, TNGT ở huyện giảm 8 vụ, giảm 5 người chết và giảm 1 người bị thương.

Đặc biệt, Công an huyện Phú Thiện đã tận dụng triệt để công nghệ thông tin, mạng xã hội để hỗ trợ cho công tác xử lý cá biệt. Thông qua trang Facebook của đơn vị với hơn 23.000 người theo dõi, lực lượng CSGT-TT đã kêu gọi người dân cung cấp thông tin những trường hợp thanh-thiếu niên có hiện tượng tụ tập, nẹt pô, lạng lách… để xử lý. Biện pháp này đã được đông đảo người dân hoan nghênh, hưởng ứng bởi sự tiện lợi, nhanh nhạy, kịp thời.



Đơn cử như cuối tháng 8-2021, Công an huyện nhận được đoạn video có 2 thanh niên điều khiển xe máy tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng và nẹt pô trên đường. Qua xác minh, đơn vị đã xử phạt 2 thanh niên là Đinh Pin (SN 2003) và Đinh Thơn (SN 2005, cùng trú tại Plei Trớ, xã Chư A Thai) với số tiền hơn 13 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay, Công an huyện đã xử lý 7 trường hợp tương tự với số tiền hơn 40 triệu đồng thông qua hình ảnh từ mạng xã hội Facebook.



Anh Rmah Phước (buôn Plei A Min, xã Ia Sol) chia sẻ: “Trước đây, mình hay chạy xe nhanh, không đội mũ bảo hiểm. Được lực lượng Công an tuyên truyền, mình đã ký cam kết và sẽ cố gắng chấp hành tốt. Khi tham gia giao thông thì đội mũ bảo hiểm, không phóng nhanh vượt ẩu, không sử dụng rượu bia để phòng ngừa tai nạn”.



Thiếu tá Phùng Mạnh Thường-Phó Đội trưởng Đội CSGT-TT thông tin: “Tai nạn giao thông đã được kiềm chế tương đối hiệu quả nhưng vẫn tiềm ẩn những nguy cơ phức tạp, đặc biệt trong khoảng thời gian cuối năm. Do đó, đơn vị tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ, đồng thời đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát ở những tuyến đường trọng điểm dễ xảy ra tai nạn, vừa đảm bảo an toàn phòng-chống dịch Covid-19. Chúng tôi đề nghị các bậc phụ huynh quản lý chặt chẽ con em, không nuông chiều mua sắm phương tiện giao thông và giao phương tiện khi chưa đủ điều kiện sử dụng”.



LÊ GIA