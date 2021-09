Phó Tổng Giám đốc lĩnh 8 năm tù vì giúp Chủ tịch lừa đảo

Do cần tiền trả nợ, Thái lấy danh nghĩa là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc chỉ đạo Hưng và vợ Thái tự giới thiệu về dự án khu biệt thự của công ty khác là dự án của công ty mình, sau đó lần lượt bán các các căn hộ trên giấy cho nhiều người để chiếm đoạt số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.

Ngày 22/9, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hưng (SN 1971, trú tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội) là Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn HTV Việt Nam bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.





Vợ chồng bị cáo Thái và Trang tại phiên toà.



Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, Hưng làm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn HTV Việt Nam (viết tắt là Công ty HTV) từ tháng 11/2017. Công ty HTV do Nguyễn Văn Thái (SN 1985, trú tại phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật. Ngoài ra, Hưng còn làm kế toán Công ty TNHH Đầu tư phát triển xây dựng thương mại Phú Hưng (viết tắt là Công ty Phú Hưng) do vợ của Thái là Bùi Thị Thu Trang (SN 1988, trú tại phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) làm Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật. Công ty HTV là cổ đông của Công ty Phú Hưng.



Khoảng tháng 4/2018, do cần tiền để trả nợ, Thái đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các cá nhân có nhu cầu đầu tư bất động sản. Qua tìm hiểu, Thái biết Dự án Khu biệt thự và nhà ở Hưng Thịnh do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển An Phú làm chủ đầu tư, đang trong giai đoạn triển khai thực hiện dự án. Mặc dù không có quyền lợi gì tại dự án thu biệt thự trên, nhưng Thái đã lợi dụng dự án của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển An Phú để huy động vốn của các nhà đầu tư rồi chiếm đoạt tiền...



Cụ thể, Thái và Hưng giới thiệu với chị Dương Thị Hạnh (SN 1979, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) về việc Công ty HTV đã mua lại toàn bộ dự án Khu biệt thự và nhà ở Hưng Thịnh và giao cho Công ty Phú Hưng là đơn vị phân phối, chuyển nhượng các căn liền kề tại dự án. Thái hứa hẹn bán cho chị Hạnh một căn liền kề với giá ưu đãi. Ngoài ra, nếu chị Hạnh giới thiệu người khác đến mua nhà, Thái sẽ trích tiền phần trăm hoa hồng cho chị. Do tin tưởng điều Thái nói là thật, chị Hạnh đã chuyển số tiền 130 triệu đồng cho Công ty HTV, trong đó đưa cho Hưng 80 triệu đồng tiền mặt để đặt chỗ mua một căn liền kề. Sau chị Hạnh, có 6 khách hàng khác nộp tiền đặt chỗ mua căn nhà liền kề cho Công ty Phú Hưng.



Với thủ đoạn trên, từ tháng 6/2018 đến tháng 7/2018, Thái đã chỉ đạo Trang, Hưng và Lê Thị Ảnh (SN 1995, quê Tuyên Quang) là chuyên viên pháp chế của Công ty Phú Hưng nhận tiền đặt chỗ mua các căn liền của chị Hạnh và 6 khách hàng khác tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng. Đến hạn ký hợp đồng mua bán chuyển nhượng các căn liền kề, Thái và Công ty Phú Hưng không thực hiện theo cam kết.



Khi các bị hại làm đơn tố cáo vợ chồng Thái và Hưng ra cơ quan Công an, Hưng đã bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh. Quá trình điều tra, Trang khai, do biết Thái khó khăn về tài chính, không có tiền để thực hiện dự án Khu biệt thự và nhà ở Hưng Thịnh. Theo sự chỉ đạo của Thái và sự hướng dẫn của Hưng nên Trang đã viết phiếu thu, ký đóng dấu vào biên bản đăng ký đặt chỗ, nhận tiền của khách hàng để bán các căn hộ liền kề thuộc dự án trên. Đối với chị Lê Thị Ánh, cơ quan điều tra xác định, chị này mới làm việc ở Công ty HTV được ba tháng nên không biết những công việc Thái giao thực hiện là vi phạm pháp luật nên không đề cập xử lý.



Tháng 11/2020, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Thái tù chung thân, bị cáo Trang 7 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Về trách nhiệm dân sự, TAND TP Hà Nội buộc bị cáo Thái và bị cáo Trang phải liên đới bồi thường cho bị hại theo luật định.



Sau một thời gian Hưng bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh, ngày 9/4/2021, Hưng bị bắt theo lệnh truy nã của Công an TP Hà Nội.



Tại phiên toà, bị cáo Hưng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/pho-tong-giam-doc-linh-8-nam-tu-vi-giup-chu-tich-lua-dao-i629035/



Theo NGUYỄN HƯNG (cand)