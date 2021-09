Ninh Thuận bắt giam tài xế làm lây lan dịch COVID-19

Phạm Ngọc Đức không thực hiện cách ly tại chỗ theo quy định mà đến khu vực giao nhận hàng hóa uống cà phê, hút thuốc và không đeo khẩu trang. Tài xế này đã làm lây lan dịch COVID-19 cho 5 người khác.



Quảng Nam: Khởi tố người bán rau làm lây lan dịch Covid-19 tại TX.Điện Bàn

Tài xế nhà xe Quốc Trung bị bắt giam vì làm lây lan dịch COVID-19. Ảnh: Huỳnh Hải.



Ngày 22.9, Công an TP.Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Phạm Ngọc Đức (sinh năm 1969, ngụ phường Đạo Long) về hành vi "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người".



Phạm Ngọc Đức là tài xế của nhà xe Quốc Trung chạy tuyến Ninh Thuận - TPHCM. Ngày 18.8, Đức đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận để test nhanh COVID-19 thì phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2.



Qua điều tra truy vết, lực lượng chức năng xác định Đức không tuân thủ cách ly tại chỗ theo quy định "3 tại chỗ" sau mỗi chuyến hàng. Tài xế này đã đến khu vực giao nhận hàng để uống cà phê, hút thuốc và không đeo khẩu trang. Đức đã làm lây lan dịch cho 3 đồng nghiệp và 2 khách hàng.



Ngày 27.8, Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm đã khởi tố vụ án "Làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người" xảy ra tại nhà xe Quốc Trung. Cơ quan này đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Đức sau khi bị can này được chữa khỏi bệnh và hoàn thành thời gian cách ly y tế.



Trước đó, Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm cũng đã khởi tố và bắt giam Phan Văn Hòa (sinh 1982, trú tại phường Phước Mỹ) về tội "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người".



Theo Huỳnh Hải (LĐO)