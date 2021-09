Nghệ An: Giám đốc doanh nghiệp vận tải bị điều tra vì tàng trữ ma túy, sừng tê giác

Sáng 10-9, Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, đang tạm giữ một giám đốc doanh nghiệp vận tải để điều tra về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.



Đối tượng Lê Dũng Thái. Ảnh: Công an Nghệ An



Người bị bắt giữ là Lê Dũng Thái (40 tuổi, trú khối 3, thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên), Giám đốc Công ty TNHH An Phú Quý. Đây là một doanh nghiệp vận tải có quy mô lớn tại tỉnh Nghệ An, với hơn 50 phương tiện chuyên chạy tuyến Bắc - Nam.



Ngày 9-9, tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của Lê Dũng Thái, Công an huyện Hưng Nguyên thu giữ 4 túi ni lông bên trong có rất nhiều viên nén (nghi là ma túy dạng MDMA), 2 túi ni lông chứa chất rắn (nghi là cần sa) có tổng trọng lượng khoảng 30 gram. Ngoài ra, cơ quan công an còn phát hiện 7 cục dạng sừng (nghi là sừng tê giác) có trọng lượng 711,915 gram, 1 khẩu súng và 25 viên đạn…



Theo thông tin ban đầu, Lê Dũng Thái là đối tượng cộm cán, phức tạp, đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, 2 tiền án về tội đánh bạc.



Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Theo DUY CƯỜNG (SGGPO)