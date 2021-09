Khởi tố vụ án nhân viên giữ xe móc nối bác sĩ trục lợi từ tiêm vaccine

Tại Bình Dương, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can 2 đối tượng để điều tra làm rõ việc trục lợi từ tiêm vaccine.



Ngày 6.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang thực hiện tạm giam đối tượng Lê Văn Thắng (24 tuổi, quê Đồng Tháp, tạm trú khu phố 7, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên) để điều tra làm rõ vụ trục lợi từ việc tiêm vaccine.



Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Văn Thắng và một người khác tên Nguyễn Thái Hiệp (31 tuổi, ngụ ấp 1, xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên) cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”.



Vụ án xảy ra tại Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên. Bản thân Lê Văn Thắng là người giữ xe, còn Nguyễn Thái Hiệp là bác sĩ Khoa Kiểm soát dịch bệnh của Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên. Hai bị can đã cùng nhau thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần.





Bị can Lê Văn Thắng (bìa phải) móc nối để trục lợi từ tiêm vaccine.



Công an xác định Thắng đã thỏa thuận với T.V.T (29 tuổi, ngụ Tân Uyên) và ra giá tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho 17 người dân với giá 600.000 đồng/người.



Vào ngày 24.8, Thắng tự ý mở cổng sau của Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên cho 10 người dân đi vào trong để được tiêm vaccine (7 người còn lại chưa đến).



Khi tiêm xong, T.V.T đang đưa số tiền cho Thắng thì bị lực lượng công an bắt quả tang, tạm giữ người và tang vật với tổng số tiền là 10,2 triệu đồng.



Làm việc với cơ quan công an, Thắng thừa nhận hành vi phạm tội vào ngày 24.8. Ngoài ra, Thắng đã móc nối với bác sĩ Nguyễn Thái Hiệp thống nhất tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho 42 người khác với tổng số tiền là 17,5 triệu đồng sau 2 lần tiêm (ngày 11.8 và ngày 20.8) rồi chia đôi số tiền trên.



Chốt kiểm soát dịch bệnh ở thị xã Tân Uyên.



Thời gian gần đây, thị xã Tân Uyên đang là điểm nóng về dịch bệnh, số ca mắc cao, nhiều khu vực bị nhiễm sâu. Hiện có 7 phường bị khóa chặt để đẩy mạnh xét nghiệm, bóc tách F0.



Tỉnh Bình Dương cũng đang đẩy mạnh đợt tiêm chủng 1 triệu vaccine ngừa COVID-19. Lãnh đạo tỉnh Bình Dương khẳng định, việc tiêm vaccine là hoàn toàn miễn phí, đối tượng theo ưu tiên được tiêm trước. Hiện tỉnh tiêm đại trà cho toàn bộ người dân, trong đó tập trung cho "vùng đỏ" như thị xã Tân Uyên.



https://laodong.vn/phap-luat/khoi-to-vu-an-nhan-vien-giu-xe-moc-noi-bac-si-truc-loi-tu-tiem-vaccine-950255.ldo

Theo ĐÌNH TRỌNG (LĐO)