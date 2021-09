Kbang: 2 nhân viên bảo vệ rừng bị khởi tố vì để mất rừng

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) vừa khởi tố 2 bị can: Đinh Khánh (SN 1991, trú tại thôn 1, xã Đông, huyện Kbang) và Huỳnh Thanh Sỹ (SN 1992, trú tại thôn 1, xã Nghĩa An, huyện Kbang) về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Một khúc gỗ tại hiện trường vụ án. Ảnh: Đình Phong

Bước đầu xác định, Khánh và Sỹ được giao nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ rừng tại các tiểu khu 137, 138 thuộc lâm phần do Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Lơ Ku quản lý. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các đối tượng để xảy ra tình trạng phá rừng nhưng không kịp thời phát hiện, báo cáo lãnh đạo đơn vị để có phương án xử lý. Đầu tháng 1-2021, lực lượng chức năng huyện Kbang phát hiện tại lô 8, khoảnh 8, tiểu khu 137 và lô 21, khoảnh 3, tiểu khu 138 có 22 cây gỗ bị khai thác trái phép với khối lượng gỗ thiệt hại hơn 49,3 m3.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kbang cũng đã khởi tố 4 đối tượng phá rừng gồm: Nguyễn Văn Xuân (SN 1995), Nguyễn Văn Tâm (SN 1997), Nguyễn Văn Đức (SN 1990), Lê Quang Sáu (SN 1995, cùng trú tại thị trấn Kbang) về hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng.