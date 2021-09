Đâm chết chồng hờ nghi do mâu thuẫn gia đình

Theo lời khai nữ nghi phạm, khi thấy người chồng hờ đập phá đồ đạc trong phòng trọ nhưng can ngăn không được nên đã tức giận, dùng dao đâm nạn nhân.





Chiều tối 3-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án vợ đâm chết chồng hờ xảy ra tại một khu phòng trọ thuộc phường Bình Tân, thị xã La Gi.



Trước đó, vào khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, Tôn Thị Ngọc Ngà (31 tuổi) và người chồng hờ là anh Phạm Quốc Vỹ (24 tuổi, cùng quê Kiên Giang) xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt tại phòng trọ thuộc khu phố 6, phường Bình Tân, thị xã La Gi. Theo lời khai của nghi phạm Ngà, khi xảy ra mâu thuẫn, anh Vỹ đập phá một số vật dụng trong phòng trọ. Do tức giận, can ngăn không được nên Ngà đã dùng con dao trong phòng trọ đâm vào người chồng hờ. Sau khi anh Vỹ gục ngã, Ngà hô hoán để mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi nhưng nạn nhân đã tử vong.





Công an đưa nghi phạm về trụ sở. Ảnh: CACC.



Được biết, Tôn Thị Ngọc Ngà và nạn nhân sinh sống với nhau như vợ chồng tại phòng trọ gần 2 năm nay nhưng không có giấy đăng ký kết hôn.





Nghi phạm Ngà tại cơ quan công an. Ảnh: CACC



Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã đưa nghi phạm về trụ sở lấy lời khai, tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng.

Theo Hợp Phố (NLĐO)