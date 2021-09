Đà Nẵng: Bắt 2 bị can chiếm đoạt tài sản, trốn truy nã trong khu vực phong tỏa

Ngày 18.9, Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) bàn giao bị can chiếm đoạt tài sản, trốn truy nã trong khu vực phong tỏa, cho Công an H.Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) thụ lý theo thẩm quyền.



Sơn bị tạm giữ, bàn giao Công an H.Diễn Châu. Ảnh: Nguyễn Tú

Trước đó, ngày 15.9, Công an Q.Sơn Trà phát hiện, bắt giữ bị can bị truy nã Võ Hồng Sơn (57 tuổi, quê xã Diễn Bình, H.Diễn Châu, Nghệ An) khi đang tạm trú tại tổ 1, P.An Hải Đông (Q.Sơn Trà).

Theo điều tra, trong thời gian sinh sống ở khối 20, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An, Sơn bị Công an H.Diễn Châu khởi tố vụ án và bị can về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên Sơn bỏ trốn nên bị Công an H.Diễn Châu ra quyết định truy nã. Sau khi trốn vào Đà Nẵng, Sơn tạm trú ở khu vực bị phong tỏa ở P.An Hải Đông để tránh bị truy xét. Tuy nhiên Sơn không ngờ bị công an địa phương kiểm tra nhân khẩu, phát hiện nghi vấn nên liên hệ với Công an H.Diễn Châu để xác minh.

Cùng ngày, Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) bàn giao Công an TP.Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) bị can Nguyễn Đình Hoàng (40 tuổi, hộ khẩu đường Tố Hữu, P.Phú Hội, TP.Huế).

Hoàng bị Công an TP.Huế khởi tố tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nhưng bỏ trốn nên Công an TP.Huế ra lệnh truy nã toàn quốc.

Hoàng trốn vào khu dân cư bị phong tỏa phòng chống Covid-19 ở K623/10 Trường Chinh (P.Hòa Phát, Q.Cẩm Lệ) nhưng bị công an phường này nghi vấn. Kiểm tra nhân thân, công an phát hiện Hoàng là đối tượng trốn truy nã.