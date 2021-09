Công an Ayun Pa liên tiếp lập công trong ngày Quốc khánh

(GLO)- Ngày 2-9, Công an thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã bắt quả tang 1 nhóm đối tượng đánh bạc ăn tiền bằng hình thức xóc bầu cua tại khu vực phi trường thuộc tổ 4, phường Sông Bờ và bắt đối tượng truy nã Trương Công Huy (SN 2001, trú tại tổ 5, phường Cheo Reo).

Các đối tượng đánh bạc tại cơ quan Công an. Ảnh do Công an cung cấp

Theo đó, lúc 18 giờ 35 phút ngày 2-9, Công an thị xã Ayun Pa bắt quả tang 4 đối tượng gồm Ngô Thanh Dũng (SN 1986), Hồ Vi Sơn (SN 1981), Trần Minh Châu (SN 1970, cùng trú tại tổ 7, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) và Đặng Minh Hải (SN 1988, trú tại tổ 5, phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa) đang đánh bạc ăn tiền bằng hình thức xóc bầu cua tại khu vực phi trường thuộc tổ 4, phường Sông Bờ. Tang vật thu giữ gồm 1 bộ xóc bầu cua và 9,63 triệu đồng.

Qua đấu tranh, phát hiện thêm Đỗ Văn Trung (SN 1975, trú tại tổ 6, phường Đoàn Kết) và Phan Thị Kim Khánh (SN 1966, trú tại tổ 7, phường Đoàn Kết) cũng cùng tham gia đánh bạc với các đối tượng trên nhưng đã về trước. Công an thị xã Ayun Pa đã vận động Trung và Khánh đến cơ quan công an đầu thú. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Ayun Pa đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ.

Cũng trong ngày 2-9, Công an thị xã Ayun Pa đã bắt đối tượng truy nã Trương Công Huy (SN 2001, trú tại tổ 5, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa) theo quyết định truy nã số 04 ngày 7-7-2021 của cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Ayun Pa. Huy là đối tượng có hành vi cố ý gây thương tích ngày 8-4-2021 tại tổ 2, phường Đoàn Kết.