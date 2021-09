Chủ xe khách thuê người làm giả 231 phiếu xét nghiệm COVID -19 để 'thông chốt'

Vợ chồng một nhà xe ở Thái Bình đã thuê một chủ hiệu ảnh làm giả 231 phiếu xét nghiệm SARS-CoV-2 có kết quả âm tính để chở công nhân đi qua chốt kiểm dịch giữa 2 tỉnh Thái Bình và Hải Dương.



Tạm giữ Giám đốc Công ty làm giả phiếu xét nghiệm COVID-19

Chủ xe khách, chủ hiệu ảnh và 3 lái xe thuê được công an triệu tập để điều tra. Ảnh: Hoàng Long



Trưa 22/9, thông tin từ Công an huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Vũ Đình Trường (32 tuổi) và vợ là Phạm Thị Mai (29 tuổi, trú tại xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ), cùng Phan Thanh Tân (45 tuổi, trú tại xã Đông Đô, huyện Hưng Hà) để điều tra về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức”.



Theo kết quả điều tra ban đầu, vợ chồng Trường, Mai có 4 xe ô tô chuyên chở công nhân từ huyện Quỳnh Phụ sang tỉnh Hải Dương làm việc.



Từ tháng 7/2021, trong quá trình đi "gom" công nhân có nhu cầu được chở sang Hải Dương làm việc, Mai đã đặt vấn đề thuê Tân là một chủ cửa hiệu chụp ảnh, photocopy ở huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) làm giấy xét nghiệm COVID-19 giả và được Tân đồng ý.



Sau đó, Tân sử dụng máy in màu để in các phiếu xét nghiệm giả theo mẫu phiếu kết quả xét nghiệm thật do của Trường cung cấp, rồi dùng phần mềm chỉnh sửa nội dung các phiếu này theo ý của Trường.



Kết quả điều tra cho biết, từ ngày 3 đến 8/8, Tân đã cho “ra lò” 210 phiếu xét nghiệm test nhanh COVID-19 giả và được vợ chồng Trường trả công 800.000 đồng.



Khi tỉnh Thái Bình có quy định lái xe, công nhân đi làm ra, vào tỉnh phải có phiếu trả lời kết quả xét nghiệm Covid-19 bằng phương pháp PCR, thời hạn 72 giờ, Trường lại thuê Tân làm giả loại phiếu này. Từ ngày 6 đến 9/9, Tân đã “xuất xưởng” 21 phiếu kết quả xét nghiệm âm tính “bằng phương pháp PCR” giả và nhận thù lao 200.000 đồng.



Sau khi nhận giấy xét nghiệm giả từ Tân, vợ chồng Trường-Mai phát cho lái xe và công nhân các phiếu này để “thông chốt” cầu Hiệp, đi lại giữa 2 tỉnh Thái Bình, Hải Dương.



Nguồn tin của Tiền Phong cho biết, sáng nay (22/9), Công an huyện Quỳnh Phụ cũng đã triệu tập 3 lái xe thuê của Trường đến để phục vụ điều tra.

https://tienphong.vn/chu-xe-khach-thue-nguoi-lam-gia-231-phieu-xet-nghiem-covid-19-de-thong-chot-post1378662.tpo



Theo HOÀNG LONG (TPO)