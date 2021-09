Cảnh giác với hình thức lừa đảo qua mạng xã hội

(GLO)- Theo thông tin từ Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh Gia Lai), thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện hoạt động của Công ty tài chính quốc tế (tên tiếng Anh là International Financial Consulting Co.Ltd) có trang web: Shopee88.vip, sử dụng giao diện và hình thức giống sàn thương mại điện tử Shopee thông qua hệ thống ngân hàng mời người chơi tạo tài khoản rồi đầu tư một số tiền lớn để sở hữu các đơn hàng.

Khi đơn hàng được bán, người chơi sẽ nhận được mức hoa hồng lớn. Phương thức hoạt động của trang web này là đưa người hướng dẫn tiếp cận, môi giới mời chào, lôi kéo, thu hút người chơi qua điện thoại. Sau đó, chúng đề nghị kết bạn qua Zalo, Facebook để thực hiện các thao tác kết nối với thẻ ATM, quét mã QR rồi rút tiền trong tài khoản của người chơi. Ban đầu, đối tượng sẽ cho người chơi được hưởng lãi cao, cho rút cả gốc và lãi. Tiếp theo, chúng lôi kéo người chơi sử dụng các lệnh nạp số tiền ngày càng lớn thì mới lấy được khoản tiền chơi trước đó nhưng người chơi đều không nhận được cả gốc lẫn lãi. Đáng chú ý, các đối tượng tạo tài khoản “Hacker” để hỗ trợ lấy lại tiền cho người chơi, tuy nhiên sau khi người chơi chuyển tiền cho “Hacker” (10% số tiền bị mất) thì vẫn không lấy lại được tiền.

Ngoài ra, thời gian gần đây, một số nhóm người ở các huyện Mang Yang, Chư Sê đến chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh sử dụng chứng minh nhân dân/căn cước công dân giả để mở tài khoản cá nhân có nhiều dấu hiệu bất thường. Trong quá trình làm việc với ngân hàng để mở tài khoản, các nhóm người này đã nhận sự chỉ đạo và điều hành từ xa của 1 đối tượng, mỗi tài khoản mở thành công được mua lại với giá 250-500 ngàn đồng. Đây là hoạt động tội phạm lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân, nhất là trong thời điểm dịch bệnh Covid-19.

Công an tỉnh khuyến cáo các cơ quan, doanh nghiệp thường xuyên rà soát, quán triệt cán bộ, nhân viên không được tham gia đầu tư tài chính trực tuyến vào các sàn giao dịch, công ty tài chính không rõ nguồn gốc hoặc có thông tin không minh bạch. Khi phát hiện tội phạm lợi dụng người dân mở tài khoản tại ngân hàng có dấu hiệu bất thường thì thông báo cho Phòng An ninh kinh tế để phối hợp, xác minh làm rõ.