Bình Phước: Bắt giữ người phụ nữ tàng trữ hơn 1,3 kg ma túy, 1 súng rulo

Đột kích cơ sở massage Hải Yến, Công an tỉnh Bình Phước phát hiện Nguyễn Thị Kim Yến cùng hơn 1,3 kg ma túy, 1 cây súng rulo và nhiều xe máy các loại.



Nguyễn Thị Kim Yến bị bắt cùng hơn 1,3 kg ma túy. Ảnh: Công an cung cấp





Ngày 6.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Kim Yến (42 tuổi, ngụ thôn Phú Cường, xã Phú Riềng, H.Phú Riềng, Bình Phước) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy





Số ma túy tang vật được cơ quan công an phát hiện. Ảnh: Công an cung cấp



Theo điều tra, vào chiều tối 2.9, hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng CSĐT tội phạm về ma túy và Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bình Phước đột kích vào cơ sở massage Hải Yến (thôn Phú Cường, xã Phú Riềng, H.Phú Riềng).





Tại đây lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Thị Kim Yến tàng trữ số lượng lớn các loại ma túy dạng đá, khay và dạng thuốc lắc có tổng trọng lượng 1,377 kg.



Tiếp tục khám xét nơi ở của Yến, cơ quan công an tiếp tục thu giữ 1 khẩu súng ngắn dạng rulo với 6 viên đạn, 5 xe mô tô các loại…





Khẩu súng rulo, bên trong có 6 viên đạn được công an phát hiện, thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp



Bước đầu, Nguyễn Thị Kim Yến khai nhận đã mua số ma túy trên về để bán lại hưởng tiền chênh lệch.



Hiện vụ việc bắt "nữ quái" cùng với 1,3 kg ma túy đang được Công an tỉnh Bình Phước tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Hoàng Giáp (TNO)