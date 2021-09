Bắt giữ người đàn ông sau 34 năm trốn trại, hành nghề xe ôm

Người đàn ông trộm cắp tài rồi sản trốn trại từ Đắk Lắk xuống TP HCM hành nghề xe ôm suốt 34 năm vừa bị bắt giữ.





Sáng 13-9, Công an huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa di lý đối tượng Võ Thành Trung (65 tuổi, trú thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar) từ TP HCM về trụ sở để xử lý.





Trước đó, năm 1985, ông Trung thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là 41 bộ May-ơ xe đạp của Công ty Thương nghiệp huyện Cư M’gar rồi bỏ đi khỏi địa phương.



Đến năm 1987, ông Trung quay về Công an huyện Cư M’gar đầu thú rồi bị TAND huyện Cư M’gar tuyên phạt 18 tháng tù giam.



Tuy nhiên, trong thời bị giam giữ ở Nhà tạm giữ Công an huyện Cư M’gar để chờ bản án có hiệu lực thì ngày 29-7-1987, ông Trung đã bỏ trốn đến Bến xe Miền Đông - TP HCM hành nghề chạy xe ôm.



Thời gian này, ông Trung có quen biết và sống chung như vợ chồng với một người phụ nữ và có với nhau 1 người con.



Sau 34 năm sống ở TP HCM, mới đây, ông Trung đã bị Công an huyện Cư M’gar phối hợp với các đơn vị bắt giữ.

