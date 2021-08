Xe cứu thương trá hình chặt chém 3,5 triệu đồng cho quãng đường 4km

Một tài xế đã tự cải tạo xe 16 chỗ thành xe cứu thương trá hình để "chặt chém" bệnh nhân ở TP.HCM vừa bị công an phục kích tạm giữ cả người lẫn xe để điều tra, xử lý theo quy định.



Tang vật xe cứu thương trá hình đã bị công an tạm giữ. Ảnh: CACC



Sáng 11.8, Công an quận Tân Bình đang tạm giữ một đối tượng là tài xế cùng với tang vật là chiếc xe cứu thương giả để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.



Theo thông tin ban đầu, tài xế bị tạm giữ đã có hành vi tự ý cải tạo xe 16 chỗ, giả dạng thành xe cứu thương để chạy dịch vụ. Sáng 10,8, tài xế này đã chở một bệnh nhân từ phường 10, quận Tân Bình đến Bệnh viện Chợ Rẫy (quận 5) và đã "chặt chém" với số tiền 3,5 triệu đồng cho đoạn đường chỉ 4km.



Bức xúc với hành vi chặt chém trong lúc dịch bệnh này, người nhà bệnh nhân đến trình báo công an và chính quyền địa phương. Ngay sau khi nhận được tin trình báo, công an địa phương đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP.HCM vào cuộc truy tìm chiếc xe này.



Lực lượng CSGT, công an đã phối hợp mật phục, theo dõi đường đi của chiếc xe cứu thương lậu. Đến chiều 10.8, xe "cứu thương" này đến đón bệnh nhân ở (phường 15, quận 8) để đưa bệnh nhân từ quận 8 đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định (quận Bình Thạnh) với giá 3 triệu đồng, thì bị lực lượng công an ập vào "tóm gọn".



Sau khi "tóm gọn" cả tài xế lẫn phương tiện, Công an quận 8 đã bàn giao cho Công an quận Tân Bình để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.



