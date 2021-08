Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây làm giả phiếu kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 để sử dụng và bán thu lời bất chính do Phan Đình Hải, 25 tuổi, ở xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, cầm đầu.



Lực lượng chức năng lấy lời khai của Phan Đình Hải, ở xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: TTXVN phát)



Công an thành phố Cần Thơ và tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện, xử lý nhiều đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19.



Tối 9/8, Đại tá Bùi Duy Hưng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, cho biết đơn vị vừa triệt phá đường dây làm giả phiếu kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 để sử dụng và bán thu lời bất chính do Phan Đình Hải, 25 tuổi, ở xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh cầm đầu.



Thời gian qua, để tiếp tục giữ vững thành quả trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã thành lập chốt kiểm soát dịch bệnh.



Tại các chốt, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra người và phương tiện qua chốt, trong đó có giấy thông hành, phiếu xét nghiệm SARS-CoV-2...



Lợi dụng quy định đó, một số đối tượng đã làm giả phiếu kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 để sử dụng và bán thu lời bất chính.



Sau thời gian ngắn tích cực điều tra, sử dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, ngày 8/8, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bắc Ninh) chủ trì, phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương đã làm rõ Phan Đình Hải là lái xe tải chở hàng đi các tỉnh và cần có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 để đi qua các chốt kiểm dịch.



Do đó, Hải nghĩ cách làm giả phiếu kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ ở phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.



Với thủ đoạn này, Hải đã sử dụng phiếu kết quả xét nghiệm giả để qua các chốt kiểm soát dịch bệnh và bán cho nhiều người, trong đó có Nguyễn Bá Tú, 34 tuổi, ở xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh với giá 180.000 đồng/phiếu xét nghiệm nhanh và 500.000 đồng/phiếu xét nghiệm PCR, thu lời bất chính khoảng 20 triệu đồng.



Sau đó, Tú tiếp tục bán lại cho các tài xế ôtô với giá 200.000 đồng đối với phiếu xét nghiệm nhanh và từ 600.000-650.000 đồng đối với phiếu xét nghiệm PCR.



Các tài xế ôtô đã sử dụng phiếu xét nghiệm giả mua của Hải và Tú để đi qua các chốt kiểm dịch.



Phòng Cảnh sát hình sự đã thu hồi tang vật vụ án gồm 1 bộ máy vi tính, 1 dấu tròn của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ, 1 dấu thu tiền cùng nhiều tang vật liên quan; đồng thời tiếp tục đấu tranh với 9 đối tượng về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức; mở rộng vụ án; khẩn trương hoàn tất hồ sơ để đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật.



Trong khi đó, chiều 9/8, thông tin từ Công an thành phố Cần Thơ cho biết Công an huyện Cờ Đỏ vừa phát hiện một tài xế xe “luồng xanh” vận chuyển người trái phép từ Thành phố Hồ Chí Minh về thành phố Cần Thơ.



Xe tải có mã luồng xanh chở người trái phép bị Công an huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ phát hiện. (Ảnh: TTXVN phát)



Cụ thể, Tổ tuần tra lưu động của Công an huyện Cờ Đỏ trong lúc làm nhiệm vụ đã phát hiện xe tải biển kiểm soát 51D1-070.56, có mã QR Code “luồng xanh” do tài xế Đào Thanh Đạt (sinh năm 1985, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) điều khiển chở theo 2 người gồm một nam, một nữ ngồi cạnh tài xế.



Cả 2 người này đều đăng ký thường trú tại ấp Thạnh Lợi, xã Trung An, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ nhưng sinh sống và làm việc tại xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.



Qua kiểm tra, cặp nam nữ nói trên có giấy chứng nhận kết quả âm tính với SARS-CoV-2 ghi ngày 8/8/2021.



Qua lời khai của tài xế Đào Thanh Đạt, anh ta nhận chở 2 vị khách từ Thành phố Hồ Chí Minh về Cần Thơ với giá 3,5 triệu đồng.



Kiểm tra các giấy tờ liên quan, lực lượng chức năng phát hiện tài xế Đạt điều khiển xe tải chở hàng hóa không đúng với đăng ký và chở người trái phép từ vùng dịch về địa phương trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.



Sau khi lập biên bản vi phạm, đôi nam nữ đi trên xe tải phải thực hiện cách ly tại nhà theo quy định. Riêng tài xế Đào Thanh Đạt đang được Công an huyện Cờ Đỏ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Thanh Liêm-Thái Hùng (TTXVN/Vietnam+)