Quảng Ngãi: Bắt thanh niên nghi giết mẹ ruột

Sáng ngày 2-8, Công an huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết lực lượng chức năng đã bắt được thanh niên liên quan đến vụ giết mẹ ruột tử vong.





Vào lúc 22 giờ 15 phút ngày 1-8, lực lượng chức năng tiến hành truy bắt đối tượng gây án liên quan đến vụ giết mẹ ruột tử vong và đã phát hiện, bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn trên đỉnh núi Đá Bạc (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).



Đối tượng được xác định là Lê Văn Hải (sinh năm 1998, trú thôn Tây Phước 1, xã Bình An, huyện Bình Sơn), là con ruột của nạn nhân.



Đối tượng Lê Văn Hải bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trên núi Đá Bạc.



Trước đó, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 31-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận tin báo của Công an huyện Bình Sơn về việc bà Lý Thị L.T (sinh 1966, trú thôn Tây Phước 1, xã Bình An, huyện Bình Sơn) chết tại nhà không rõ nguyên nhân.



Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Công an huyện Bình Sơn nhanh chóng có mặt tại hiện trường, lấy thông tin và khám nghiệm tử thi. Ban đầu, nghi vấn đối tượng là con trai nạn nhân là Lê Văn Hải, ngay sau khi bà Lý Thị L.T chết, Hải đã bỏ trốn.



Qua truy tìm, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ Hải khi đang lẩn trốn trên đỉnh núi Đá Bạc. Tại cơ quan công an, Hải đã khai nhận hành vi gây ra cái chết của mẹ ruột.



Vụ việc đang được điều tra làm rõ.



