Pleiku: Nổ đầu đạn, 1 người tử vong

(GLO)- Chiều 28-8, Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đang phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thành phố tiến hành xác minh, xử lý đảm bảo an toàn vụ nổ đầu đạn khiến 1 người tử vong.





Khu vực nơi ông Lê Minh cưa đầu đạn dẫn đến tử vong. Ảnh: Văn Ngọc

Nạn nhân được xác định là ông Lê Minh (SN 1966, trú tại thôn 2, xã Trà Đa, TP. Pleiku). Địa điểm xảy ra vụ việc tại quán cà phê Nhất Minh nằm trên đường Ngô Quyền (thôn 2, xã Trà Đa) do ông Minh làm chủ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 5 phút ngày 28-8, ông Minh dùng một máy cưa sắt để cưa đầu đạn phía sau ngôi nhà. Khi đang cưa thì 1 đầu đạn phát nổ khiến ông Minh tử vong tại chỗ, thi thể bị biến dạng.



Rất may, thời điểm này, những người trong gia đình đều ở trong nhà và quán cà phê cũng nằm cách biệt với khu dân cư nên đã không có ai bị thương. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Trà Đa và Công an TP. Pleiku, Ban Chỉ huy Quân sự TP. Pleiku khẩn trương phong tỏa, giải tán người dân hiếu kỳ để đảm bảo giãn cách trong phòng-chống dịch Covid-19.



Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện xung quanh quán cà phê của ông Minh có nhiều vỏ đầu đạn, vỏ mìn, vỏ bom các loại; trong đó có loại còn thô sơ vừa được thu lượm, một số khác đã được xử lý để làm đồ dùng trang trí. Được biết, ông Minh có đam mê với việc dùng đầu đạn để làm các vật dụng trang trí. Lực lượng chức năng địa phương đã nhiều lần nhắc nhở, xử lý nhưng ông Minh vẫn lén lút thu lượm những đầu đạn về tập kết tại quán cà phê.



VĂN NGỌC