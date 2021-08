Pleiku: Hỗn chiến trong đêm, 1 người tử vong

(GLO)- Đêm 8-8, trong khi đang nói chuyện giải quyết mâu thuẫn, 4 nam thanh niên đã xảy ra xô xát, đánh nhau dẫn đến 1 người tử vong.





Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng Nguyễn Trọng Hải (SN 1985, trú tại phường Yên Thế, TP. Pleiku), Ngô Thanh Giảng (tên thường gọi là Ken, SN 1988, trú tại thị trấn Chư Sê), Bạch Thanh Luân (SN 1992, trú tại xã Cư An, huyện Đak Pơ) để điều tra về hành vi giết người.

Từ trái sang: Các đối tượng Giảng, Hải, Luân hiện đang bị tạm giữ hình sự. Ảnh: Gia Bảo



Bước đầu xác định, Hải và Giảng có mối quan hệ quen biết với Bùi Hoàng Phước (SN 1992, trú tại phường Ia Kring, TP. Pleiku). Trong một lần Hải và Phước cùng đến phòng trọ của Giảng chơi, bạn gái của Giảng bị mất 1 chiếc điện thoại nên Giảng nghi ngờ là Phước lấy trộm. Khoảng 22 giờ ngày 8-8, Giảng cùng Hải, Luân đến phòng trọ của Phước ở thôn 6 (xã Trà Đa, TP. Pleiku) để nói chuyện làm rõ vụ việc trên.



Tại phòng trọ, Phước cho rằng mình bị vu oan nên đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã to tiếng rồi xô xát. Phước liền lấy từ trong phòng trọ 1 con dao rồi đâm Giảng. Thấy vậy, 3 đối tượng liền dùng gậy và gạch đá để đánh lại khiến Phước bỏ chạy ra đường. Chạy được khoảng 700 m thì Phước bị đánh gục ngã xuống đường.



Khi tổ tuần tra của Công an xã Trà Đa phát hiện sự việc thì 3 đối tượng liền bỏ chạy. Lực lượng Công an đã đưa Phước đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai nhưng nạn nhân đã tử vong vì chấn thương sọ não. Công an xã Trà Đa cùng Đội Cảnh sát Hình sự (Công an TP. Pleiku) đã khẩn trương truy xét hung thủ trong đêm. Đến khoảng 0 giờ ngày 9-8, lực lượng Công an đã tiến hành bắt giữ Hải, Giảng, Luân khi các đối tượng đang lẩn trốn ở khu vực phường Thống Nhất, TP. Pleiku.



VĂN NGỌC