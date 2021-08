Phú Thiện tạm giữ hình sự 2 đối tượng trộm xe máy

(GLO)- Sáng 18-8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) cho biết đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng là anh em ruột gồm Rô Trương (SN 1997) và Rô Nghĩa (SN 2000, cùng trú tại buôn Ka Tô, xã Chư Gu, huyện Krông Pa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.



Chư Prông: Bắt 2 đối tượng nghiện ma túy trộm xe máy

2 đối tượng: Trương (bìa phải) và Nghĩa tại cơ quan Công an. Ảnh: Văn Đông



Bước đầu xác định, ngày 20-7, Trương và Nghĩa đến nhà chị gái tại thôn Plei Mun Mak (xã Ia Ake, huyện Phú Thiện) chơi. Khoảng 23 giờ cùng ngày, 2 đối tượng có ý định trở về nhà nhưng không có phương tiện nên đã bàn nhau đi trộm xe máy. Theo đó, Trương và Nghĩa cùng 1 đối tượng là K.Q. (SN 2008, trú tại thôn Plei Mun Mak, xã Ia Ake) đến nhà của anh N.C. (trú cùng thôn) thì phát hiện chiếc xe máy Yamaha Sirius, trên xe còn gắn chìa khóa nhưng không có người trông coi.



Trương và Q. đứng ngoài cảnh giới còn Nghĩa vào trong nhà anh C. dắt chiếc xe. Cả 3 chạy theo quốc lộ 25 về hướng huyện Krông Pa. Khi gần đến đèo Tô Na, đoạn thuộc địa phận thị xã Ayun Pa thì xe hết xăng, các đối tượng để xe lại ở nhà một người dân ven đường rồi đi bộ về buôn Ka Tô.



Nhận được tin báo, Công an huyện Phú Thiện đã vào cuộc xác minh, điều tra và vận động đối tượng đến Cơ quan Công an đầu thú.



VĂN NGỌC