Phú Thiện: Phạt 8 cá nhân tổ chức nhậu rồi đánh nhau trong khu cách ly

(GLO)- Ngày 13-8, Đại tá Lê Quang Trung-Trưởng Công an huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) cho biết đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng-chống tệ nạn xã hội… đối với 8 công dân tổng với số tiền là 15,75 triệu đồng.





Công dân Nguyễn Tuấn Anh bị lập biên bản vi phạm tại khu cách ly tập trung.

Theo nội dung vụ việc, vào lúc 17 giờ ngày 6-8, Nguyễn Tuấn Anh (SN 1994, trú tại thị trấn Phú Thiện) đang thực hiện cách ly tại phòng A306 thuộc khu cách ly tập trung phòng-chống dịch Covid-19 Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Phú Thiện đã liên hệ với người quen bên ngoài nhờ mua gà, vịt và 1 lít rượu (đựng trong 2 chai nước suối) gửi vào để nhậu.



Tại khu cách ly, Nguyễn Tuấn Anh với 6 công dân khác cùng phòng tổ chức ăn nhậu và gọi thêm Nguyễn Hoàng Việt (SN 2004, trú tại thị trấn Phú Thiện) đang cách ly tại phòng B202 đến tham gia. Sợ lây lan dịch bệnh nên công dân N.Q.H. (cách ly cùng phòng với Việt) yêu cầu Việt trở lại phòng nhưng Việt không đồng ý. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, sau khi nhậu xong Nguyễn Tuấn Anh và 6 công dân tại phòng B306 đi cùng Việt sang phòng B202 để gặp H. Tại đây, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn và Nguyễn Tuấn Anh đã dùng tay tát vào mặt H. Vụ việc chỉ dừng lại khi được lực lượng bảo vệ khu cách ly kịp thời ngăn chặn và báo cho lực lượng Công an huyện.



Ngày 12-8, Công an huyện đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 8 trường hợp trên với số tiền 15,75 triệu đồng.



LÊ ANH