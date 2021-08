Phú Thiện: Nhóm tội phạm nguy hiểm sa lưới pháp luật

(GLO)- Sau một thời gian nắm tình hình và lên kế hoạch chặt chẽ, Công an huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã triệt phá thành công nhóm tội phạm ma túy hoạt động liên huyện gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trong thời gian qua.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Phú Thiện đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng: Võ Thị Hiền (SN 1992, trú tại phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa), Võ Thị Minh Tân (SN 1991, trú tại phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa), Trần Quang Linh (SN 2002, trú tại xã Ia Tôr, huyện Chư Prông), Sầm Thị Huyền Trang (SN 1997, trú tại xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện), Lương Ngọc Quý (SN 1999, trú tại xã Ia Trok, huyện Ia Pa), Lê Quang Nhật (SN 1998, trú tại TP. Kon Tum) để điều tra về các hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong số này, Võ Thị Hiền được đánh giá là “bà trùm” ma túy khu vực Đông Nam tỉnh với “thành tích” bất hảo. Cuối năm 2020, Hiền bị Công an huyện Krông Pa bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và bị Tòa án nhân dân cùng cấp tuyên phạt 7 năm tù. Vì đang nuôi con nhỏ nên đối tượng được hoãn thi hành án và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Đáng chú ý, chồng của Hiền là Trần Đình Thái (SN 1990) bị Công an thị xã Ayun Pa bắt giữ vào tháng 6-2020 với một lượng lớn ma túy và vũ khí “nóng” trong nhà. Tháng 7-2021, Thái đã bị Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép vật liệu nổ”.

6 đối tượng đang bị tạm giữ hình sự để điều tra. Ảnh: Lê Gia

Chồng đi tù, bản thân đang trong diện hoãn thi hành án để nuôi con nhưng Hiền không ăn năn, hối cải mà tiếp tục trở thành đầu nậu cung cấp ma túy cho các con nghiện trong khu vực. Trong đó có sự góp sức của Tân, Linh, Trang, Quý và Nhật. Riêng Trang và Nhật thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy “núp bóng” dưới một tiệm xăm hình tại thôn Đoàn Kết, xã Ia Hiao. Ban đầu, 2 đối tượng cho khách sử dụng ma túy miễn phí và còn “tặng” khách đem về sử dụng. Bằng thủ đoạn này, một số thanh-thiếu niên bị sa ngã vào ma túy, trở thành “con mồi” của chúng. Do đó, tiệm xăm hình của Trang, Nhật đã trở thành tụ điểm nhức nhối về an ninh trật tự, gây bức xúc cho người dân địa phương. Trong khi đó, Tân và Linh là con nghiện nhưng không có nghề nghiệp ổn định. Để có tiền sử dụng ma túy, 2 đối tượng đã nảy sinh ý định mua ma túy về rồi chia nhỏ bán lại hưởng tiền chênh lệch.

Thượng tá Nguyễn Trịnh Thông-Phó Trưởng Công an huyện Phú Thiện-cho hay: Xác định đây là nhóm tội phạm nguy hiểm nên đơn vị đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ trinh sát và lên kế hoạch chặt chẽ để bóc gỡ. “Chúng thường liên hệ qua điện thoại rồi hẹn gặp nhau giao dịch ma túy ở những nơi vắng vẻ tại khu vực giáp ranh giữa thị xã Ayun Pa, huyện Phú Thiện và Ia Pa nhằm trốn tránh lực lượng chức năng. Đặc biệt, các đối tượng rất manh động, sẵn sàng dùng hung khí chống trả lực lượng chức năng. Do đó, đơn vị lên kế hoạch chi tiết đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sĩ và đạt hiệu quả cao trong đấu tranh trấn áp tội phạm”-Thượng tá Thông nhấn mạnh.

Khoảng 17 giờ 40 phút ngày 7-8, khi Tân và Linh giao ma túy cho con nghiện tại khu vực buôn Ơi Hly (xã Ia Hiao) thì các trinh sát bắt quả tang. Đến 19 giờ cùng ngày, lực lượng Công an ập vào tiệm xăm hình tại thôn Đoàn Kết và bắt quả tang Trang, Quý, Nhật đang sử dụng trái phép chất ma túy. Tại đây, lực lượng Công an đã thu giữ trên người các đối tượng và trong căn nhà 5 gói ma túy cùng một số dụng cụ liên quan. Trong quá trình truy bắt, các đối tượng có biểu hiện chống trả hòng trốn thoát nhưng đã bị lực lượng Công an khống chế kịp thời. Biết không thể trốn thoát, ngày 9-8, đối tượng Hiền đã đến Công an huyện Phú Thiện đầu thú và khai nhận hành vi của mình.

Thượng tá Nguyễn Trịnh Thông cho biết: “Đơn vị đang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng liên quan. Chúng tôi quyết tâm thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa phòng-chống dịch Covid-19 có hiệu quả, vừa đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy nói riêng và các hành vi vi phạm pháp luật nói chung”.