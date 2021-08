Phá án giữa mùa dịch

(GLO)- Những ngày qua, bà con giáo dân Giáo xứ Plei Chuét (phường Thắng Lợi) và Giáo họ Pleiku Roh (phường Yên Đổ, TP. Pleiku) rất vui mừng khi nhận lại những bộ chiêng quý bị kẻ gian đột nhập vào nhà thờ lấy trộm. Tinh thần vào cuộc quyết liệt, kịp thời bắt giữ các đối tượng gây án của lực lượng Cảnh sát Hình sự trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã để lại niềm tin, hình ảnh đẹp trong quần chúng nhân dân.

Truy bắt kẻ gây án

Những ngày cuối tháng 6, tại địa bàn các huyện: Ia Grai, Chư Păh, Đak Đoa và TP. Pleiku liên tiếp xảy ra các vụ đột nhập để trộm cắp tài sản. Lợi dụng đêm tối và sơ hở của người dân, các đối tượng cạy cửa đột nhập vào bưu điện xã, nhà thờ lấy cắp bưu phẩm, máy tính, máy chiếu và chiêng cổ. Trước tình hình đó, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an TP. Pleiku và Công an các huyện tích cực vào cuộc điều tra, phá án.

Trong thời điểm tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh, Công an TP. Pleiku vừa tuân thủ công tác phòng-chống dịch vừa triển khai thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ điều tra; gọi hỏi hàng chục đối tượng có tiền án, tiền sự; đồng thời, tranh thủ sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân, đặc biệt là già làng, trưởng thôn, người có uy tín ở cơ sở để truy tìm manh mối phá án.

Trung tá Võ Trường Giang-Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự (Công an TP. Pleiku) chia sẻ: “Với tinh thần kiên quyết phá án, đến ngày 4-8, chúng tôi đã bắt giữ 2 đối tượng: Vũ Thành Long (48 tuổi, trú tại phường Thống Nhất) và Nguyễn Thành Linh (36 tuổi, trú tại phường Đống Đa, TP. Pleiku). Trong thời gian ngắn, các đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ đột nhập trộm tài sản tại TP. Pleiku và các huyện lân cận”.

Công an TP. Pleiku trao trả bộ cồng chiêng cho đại diện Nhà thờ Plei Chuét. Ảnh: Nguyễn Hữu

Mang lại niềm tin cho người dân

Trong số tài sản mà đối tượng Long và Linh trộm cắp có 3 bộ chiêng quý gồm 79 chiếc của Nhà thờ Plei Chuét và Giáo họ Pleiku Roh. Những bộ chiêng này được sử dụng khi thực hiện các nghi lễ tại nhà thờ, giáo họ. Vì vậy, khi phát hiện bị kẻ gian lấy trộm, giáo dân rất hoang mang, lo lắng.

Ông Puih Thin-Câu chánh Giáo họ Pleiku Roh-chia sẻ: “Sáng 26-7, tôi mở cửa nhà nguyện thì phát hiện mất trộm 2 bộ chiêng gồm 47 chiếc; 1 bộ đồ lễ, 1 nắp lư đồng, 1 nồi đồng và 10 triệu đồng tiền mặt. Khi biết tin cơ quan Công an khám phá thành công vụ án, bà con rất mừng. Nay nhận lại được tài sản quý, tôi gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Công an tỉnh, Công an TP. Pleiku và các cán bộ, chiến sĩ đã không quản khó khăn, vất vả điều tra, truy bắt các đối tượng”.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Trần Khánh Dực-Phó Trưởng Công an TP. Pleiku-cho biết: “Sau khi phá án, chúng tôi nhận được sự động viên từ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân. Đây là nguồn khích lệ tinh thần để cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần đoàn kết, phấn đấu lập nhiều thành tích xuất sắc góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân”.