Mũi dao oan nghiệt

(GLO)- Chỉ vì thiếu kiềm chế trong lúc cãi nhau, Siu Som (SN 1989, trú tại làng Kla Nhân, xã Al Bá, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã phóng dao gây nên cái chết cho vợ. Hậu quả là con trẻ bơ vơ, bản thân Som phải ngồi tù để trả giá cho lỗi lầm của mình.

Thường ngày, ông Kpuih Gueng (SN 1958, trú tại làng O Grưng, xã Ia Ko, huyện Chư Sê) đi rẫy từ sáng sớm. Tuy nhiên hôm nay, ông lại đón xe khách lên TP. Pleiku để tham dự phiên tòa xét xử chính đứa con mình về tội giết người. Ở cái tuổi này, ông Gueng lại phải dắt 3 đứa cháu nhỏ lên tòa để dự phiên xét xử cha của chúng. Ông không thể ngờ rằng Siu Som-con trai ông vốn hiền lành, chăm chỉ làm ăn bỗng dưng lại trở thành kẻ giết người. Đau lòng hơn, nạn nhân lại chính là con dâu của ông, chị Rlan Sơn.

Lau vội những giọt mồ hôi trên trán, ông Gueng tâm sự: Sơn vốn đã từng có 1 đời chồng nhưng cuộc sống gia đình không trọn vẹn khi người chồng bỏ đi để lại 2 đứa con nhỏ. Hai gia đình ở gần nhau nên hàng ngày chứng kiến Sơn một mình vất vả nuôi con thơ dại nên thằng Som thường xuyên đến đỡ đần. Lâu dần, hai đứa nảy sinh tình cảm rồi nên nghĩa vợ chồng. “Hồi đó, dân làng ai cũng mừng. Mừng cho con Sơn có được người hiền lành để nương tựa sau bao nhiêu biến cố; thằng Som có được vợ chịu thương, chịu khó để xây đắp hạnh phúc”-ông Gueng nhớ lại.

Thời gian đầu, trong nhà vẫn đầy ắp tiếng cười. Niềm vui của họ được nhân lên gấp bội khi năm 2011 chị Sơn hạ sinh được đứa con bụ bẫm. Vì vậy, Som mừng lắm, càng thêm yêu thương gia đình và chăm chỉ làm ăn.

Bị cáo Siu Som tại phiên tòa. Ảnh: R’Ô HOK

Thế nhưng, Som đã sa ngã vào men rượu, say xỉn bỏ mặc cả chuyện gia đình và công việc nương rẫy. Vợ chồng thường xảy ra cãi vã. Sau mỗi lần như thế, tình cảm vợ chồng Som ngày càng rạn nứt. Vào khoảng 17 giờ ngày 17-4-2017, sau khi uống rượu tại nhà hàng xóm, Som về tiếp tục cãi nhau với vợ.

Để làm lành, Som bỏ đi qua nhà hàng xóm nhưng chị Sơn vẫn đi theo to tiếng có ý xúc phạm. Thấy vậy, Som quay về nhà lấy 1 con dao nhọn và hái 1 quả điều rồi đến thành giếng nước trong vườn định gọt ăn. Lúc này vì bực tức, chị Sơn mở nắp giếng đòi nhảy xuống tự tử nhưng Som ngăn cản rồi sau đó bỏ vào trong nhà bếp. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ giải quyết êm xuôi nhưng do còn ấm ức, chị Sơn tiếp tục chửi bới, xúc phạm Som. Sẵn có hơi men trong người, Som đã phóng con dao về phía chị Sơn đang đứng khiến mũi dao cắm vào vùng ngực bên phải. Sau khi bị trúng dao, chị Sơn đã dùng tay rút dao và chạy ra ngoài vài bước thì gục ngã. Thấy vậy, Som đã đi ra ngoài vườn tìm lá cây để đắp vào vết thương và chở vợ đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, mất nhiều máu nên chị Sơn đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi biết vợ mình chết, Som đã đến Công an xã Ia Ko đầu thú.

Ngồi lặng yên trong phòng xử án, bà Rlan A Nher nấc nghẹn. Bà A Nher cho biết, Sơn là con đầu trong gia đình có 4 chị em. Sau khi lấy Som về, vợ chồng ở nhà bà. Trước đây, vợ chồng chung sống hòa thuận không có mâu thuẫn với nhau và cũng không ai nghĩ lại xảy ra cơ sự khiến chị Sơn bị chết như vậy.

Từ ngày chị Sơn chết, bà A Nher cũng đau ốm thường xuyên. “Hôm đó, mình đi làm rẫy, không biết chuyện xảy ra như thế nào. Nghe người nhà nói Sơn chết mình không tin nổi. Sơn nó mất rồi, chồng nó có trả giá bao nhiêu đi nữa nó cũng không sống lại được, mình chỉ thương cho các cháu giờ không biết ai chăm sóc, nuôi nấng”-bà A Nher nghẹn ngào.

Ngày 2-8, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Siu Som 13 năm tù về tội “Giết người”.