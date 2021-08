Mang nợ vì "cầm đèn chạy trước ô tô"

(GLO)- Mặc dù chưa lập và thông qua phương án huy động nguồn đóng góp của người dân để xây dựng các công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới nhưng UBND xã Song An (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) đã triển khai thi công hàng loạt công trình. Hậu quả là địa phương không có tiền chi trả cho đơn vị thi công hơn 1,4 tỷ đồng.

Thanh tra thị xã An Khê vừa có Kết luận số 02/KL-TTr về việc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện các quy định của pháp luật về phòng-chống tham nhũng năm 2020 tại UBND xã Song An.

Kết quả cho thấy, từ năm 2017 đến 2020, UBND xã Song An đã tổ chức thi công, thực hiện thanh toán các công trình xây dựng cơ bản với tổng kinh phí hơn 9,7 tỷ đồng. Đến ngày 31-12-2020, số nợ của xã Song An là hơn 1,4 tỷ đồng nhưng vẫn chưa thể chi trả cho các đơn vị thi công. Để xảy ra tình trạng này là vì: Trong quá trình xây dựng một số hạng mục công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, UBND xã đã vi phạm việc thực hiện dân chủ trong thi công các công trình. Cụ thể là UBND xã chưa lấy ý kiến của người dân, chưa lập và thông qua phương án huy động nguồn đóng góp của dân nhưng lại triển khai thi công công trình theo kiểu “cầm đèn chạy trước ô tô”, “tiền trảm hậu tấu”. Điển hình là các công trình đã được xây dựng xong nhưng vẫn chưa thu được nguồn đóng góp như: Nghĩa trang nhân dân xã có tổng kinh phí hơn 43 triệu đồng; đường đi Bàu Ấu gần 270 triệu đồng; đường nội đồng từ quốc lộ 19 vào khu sản xuất phía sau trụ sở UBND xã hơn 15 triệu đồng; đường nội đồng từ quốc lộ 19 vào khu sản xuất hướng Hòn Bình hơn 20 triệu đồng; kênh mương và đường đi hồ Hòn Cỏ hơn 171 triệu đồng; đường đi và kênh mương đập Đất Khách (2 giai đoạn) hơn 189 triệu đồng và đường nội đồng từ quốc lộ 19 đi Bàu Trữ hơn 36 triệu đồng...

Trụ sở UBND xã Song An (thị xã An Khê). Ảnh: Internet

Ngoài ra, Thanh tra thị xã An Khê còn phát hiện nhiều sai phạm khác của UBND xã Song An như: lập, phê duyệt dự toán công trình không đảm bảo quy định; tăng giá trị công trình do áp sai giá định mức, mã hiệu định mức; tính khối lượng và cự ly vận chuyển không hợp lý. Qua làm việc với lãnh đạo UBND xã Song An và đại diện các nhóm thợ địa phương thi công công trình, Thanh tra thị xã xác định toàn bộ hồ sơ các công trình đều do ông Nguyễn Thanh An-nguyên Chủ tịch UBND xã Song An tự lập, bà Nguyễn Thị Thanh Nga-cán bộ Địa chính-Nông nghiệp-Xây dựng và Môi trường ký lập.

Cùng với đó, qua kiểm tra hiện trạng, Thanh tra thị xã phát hiện một số công trình xuống cấp, không đảm bảo chất lượng. Đối với đường đi Bàu Ấu, mặt đường đắp đất đồi chọn lọc hàm lượng đất sét nhiều hơn hàm lượng hạt nên vào mùa mưa mặt đường bị lầy lội. Đường đi hồ Hòn Cỏ xuất hiện vết nứt dọc tuyến với chiều dài 75 m, nhiều đoạn bị nứt ngang vì không đảm bảo kỹ thuật và một số tuyến đường khác bị xói lở, hư hỏng mái ta luy, lề đường bị sạt lở… Không những thế, UBND xã Song An còn thanh toán sai định mức, lập chứng từ chi chưa đầy đủ về việc làm thêm giờ, thuê người thực hiện công tác thu hồi đất rừng với số tiền hơn 14 triệu đồng.

Với những sai phạm trên, Thanh tra thị xã An Khê kiến nghị thu hồi số tiền sai phạm tại UBND xã Song An nộp vào ngân sách 200 triệu đồng; xây dựng kế hoạch khắc phục các khoản huy động, đóng góp của người dân trong xây dựng cơ bản đối với các công trình đã hoàn thành là 1,4 tỷ đồng; kịp thời khắc phục các công trình chưa đạt chất lượng, chưa đảm bảo về an toàn kỹ thuật. Đồng thời, Thanh tra thị xã yêu cầu Chủ tịch UBND xã Song An tổ chức họp kiểm điểm, xác định rõ và xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan.

LÊ ANH