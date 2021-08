Khởi tố thanh niên vi phạm phòng chống dịch Covid-19, ép xe khiến Đại uý công an hy sinh

Ngày 5-8, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam để tạm giữ đối với Hứa Hán Võ (27 tuổi, ngụ quận 6) về hành vi "Chống ngươi thi hành công vụ".

Điều tra bước đầu cho thấy vào lúc 18 giờ 50 ngày 2-8, Tổ tuần tra liên phường gồm: Cán bộ Nguyễn Hoàng Nam (cán bộ đội CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an quận 6-tổ trưởng), Phạm Ngọc Anh (Phòng PC07), Nguyễn Đức Anh (cán bộ đội CSĐT tội phạm về trật tự và xã hội) và Đại úy Phan Tấn Tài (trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận 6) đang trên đường tuần tra thì phát hiện Hứa Hán Võ có hành vi vi phạm ra đường không cần thiết.



Hứa Hán Võ thời điểm đến trụ sở công an trình diện

Qua kiểm tra, tổ tuần tra nghi vấn Võ sử dụng trái phép chất ma túy nên yêu cầu về trụ sở Công an phường 11, quận 6 để giải quyết.

Trên đường di chuyển về đến trước trụ sở công an phường, Võ bất ngờ tăng ga bỏ chạy nên tổ tuần tra liền truy đuổi.



Hiện trường vụ tai nạn

Trong quá trình truy đuổi Võ đã ép xe làm đại úy Phan Tấn Tài mất lái lao lên vỉa hè, va đập vào tường nhà dân trên đường Lò Gốm, phường 8, quận 6 bị thương nặng. Mặc dù được đồng đội kịp thời chở đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thượng quá nặng, đại úy Phan Tấn Tài đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 21 giờ 30 phút cùng ngày.

Riêng đối tượng Võ bỏ trốn đến 21 giờ 40 cùng ngày thì đến trình diện tại Công an phường 11, quận 6. Qua test nhanh, đối tượng dương tính với chất ma túy.

Ngày 4-8, tại lễ truy điệu, Thượng tá Huỳnh Tấn Lê, Phó trưởng phòng Tổ chức Cán bộ Công an TP HCM đã công bố các quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì của Chủ tịch nước và quyết định truy thăng quân hàm từ Thượng uý lên Đại uý của Giám đốc Công an TP HCM đối với liệt sĩ Phan Tấn Tài. Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP HCM cùng các ban ngành đã thăm hỏi, động viên gia đình, đồng thời biểu dương tấm gương của đại úy Phan Tấn Tài đã dũng cảm hy sinh bảo vệ an ninh trật tự và phòng chống dịch trên địa bàn.

Linh cữu đại úy Phan Tấn Tài được di quan về an táng ở nghĩa trang chính sách TP HCM tại huyện Củ Chi.