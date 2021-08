Khởi tố 5 đối tượng trong vụ Dương Minh Tuyền "bay lắc" ở Ninh Bình

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Ninh Bình vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke PhanTom.



"Thánh chửi" Dương Minh Tuyền bị bắt khi đang "bay lắc" ma túy

Dương Minh Tuyền và 12 đối tượng khác bị bắt giữ khi đang "bay lắc" tại một quán karaoke trên địa bàn thành phố Ninh Bình. Ảnh: NT





Liên quan đến vụ việc "Thánh chửi" Dương Minh Tuyền và 12 đối tượng khác tổ chức "bay lắc" tại một quán karaoke trên địa bàn thành phố Ninh Bình, ngày 1.8, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Ninh Bình cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 5 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.





Tang vật thu giữ. Ảnh: NT





Các đối tượng bị khởi tố, bắt giam gồm: Bùi Quỳnh Châu, SN 1993, (trú tại Bá Thước, Thanh Hóa); Nguyễn Văn Cung, SN 1994, (trú xóm Vòng Ngoài, xã Tân Hòa, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên); Nguyễn Thế Dũng, SN 1993, (trú thôn Bạch Cừ, xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình); Nguyễn Duy Nhiên, SN 2000, (trú phố Bắc Thịnh, phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình) và Nguyễn Anh Tuấn, SN 1992, (trú phường Đông Thành, thành Ninh Bình).



Theo nguồn tin riêng của Lao Động, Dương Minh Tuyền và một số đối tượng còn lại, tại thời điểm bị bắt giữ, qua test nhanh đều dương tính với ma túy, chưa đủ căn cứ cấu thành phạm tội hình sự nên không bị khởi tố; theo quy định các đối tượng sẽ bị xử phạt hành chính.





Số ma túy Công an thu được tại phòng hát. Ảnh: NT





Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 2h35 ngày 29.7, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Ninh Bình tiến hành kiểm tra và phát hiện quán karaoke PhanTom (phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình) vẫn lén lút hoạt động, bất chấp các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.



Quán karaoke này do Nguyễn Anh Tuấn, SN 1992, (trú phố 4, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình) làm chủ. Kiểm tra phòng hát mang tên "Trái đất" (thuộc tầng 5 của quán), lực lượng chức năng phát hiện 13 đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy và bay lắc tập thể.



Tại hiện trường, công an thu giữ số ma túy còn lại gồm 2,62g ma túy dạng Ketamin và 0,475g ma túy dạng kẹo. Qua xét nghiệm nhanh, công an phát hiện 11/13 đối tượng dương tính với chất ma túy. Các đối tượng này đến từ nhiều tỉnh, thành khác nhau như: Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Yên Bái...



Dương Minh Tuyền tại Cơ quan CSĐT Công an thành phố Ninh Bình. Ảnh: NT



Đặc biệt, trong nhóm này có đối tượng Dương Minh Tuyền, SN 1986, trú tại khu 5, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, thường được gọi là "thánh chửi" với những video clip gây bất bình trong dư luận.



Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã đặt mua 10 viên ma túy dạng kẹo và một túi Ketamin (tổng trị giá 14 triệu đồng) thông qua Nguyễn Thế Dũng (SN 1993, trú tại thôn Bạch Cừ, xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư, Ninh Bình) để tổ chức sinh nhật cho Bùi Quỳnh Châu (nhân viên của quán karaoke PhanTom).

https://laodong.vn/phap-luat/khoi-to-5-doi-tuong-trong-vu-duong-minh-tuyen-bay-lac-o-ninh-binh-937134.ldo





Theo NGUYỄN TRƯỜNG (LĐO)