Khánh Hòa: Bắt nghi can sát hại dã man 3 đồng hương

Cay cú vì thua bài hơn 17 triệu đồng, nghi phạm sát hại 3 công nhân là đồng hương của mình khiến 2 người tử vong, 1 người đang nguy kịch.



Đinh Điền Trung tại cơ quan công an- Ảnh: Công an cung cấp



Trưa 18.8, đại tá Đào Xuân Lân, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết công an tỉnh đang củng cố hồ sơ vụ trọng án liên quan đến việc sát hại 3 công nhân xảy ra tại một khuôn viên công ty trong Khu công nghiệp Suối Dầu, H.Cam Lâm.



Trước đó, vào khoảng 6 giờ ngày 16.8, ông Trương Hùng Toàn (60 tuổi, trú TT.Cái Bè, H.Cái Bè, Tiền Giang) phát hiện 3 đồng nghiệp nằm bất động gồm: Nguyễn Văn Quốc (44 tuổi), Phan Văn Tuấn (53 tuổi) và Đỗ Ngọc Thơ (45 tuổi, cùng trú tỉnh Tiền Giang).



Sau khi phát hiện, dù đã nhanh chóng đưa đi cấp cứu, nhưng đến chiều tối cùng ngày và rạng sáng hôm qua 17.8, hai nạn nhân Tuấn và Thơ đã tử vong do chấn thương sọ não; anh Quốc trong tình trạng hôn mê sâu, khuôn mặt biến dạng.



Nhận tin, lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các lực lượng khẩn trương khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết.



Qua rà soát, công an phát hiện Đinh Điền Trung (54 tuổi, ngụ TT.Cái Bè, H.Cái Bè, Tiền Giang) đi khỏi nơi lưu trú, điện thoại không liên lạc được, nên xác định đây là nghi can số 1.



Sau khi tổng lực truy tìm, đến 16 giờ 30 ngày 16.8, Đinh Điền Trung đã bị bắt giữ, khi nghi can lẩn trốn trong phân xưởng đang tạm dừng hoạt động. Tại cơ quan công an, bước đầu Trung thừa nhận hành vi phạm tội.



Theo lời khai ban đầu, 23 giờ 30 ngày 15.8, hai nhóm công nhân rủ nhau nhậu trong khuôn viên Công ty TNHH kho lạnh Biển Sáng, Khu công nghiệp Suối Dầu. Sau đó, Đinh Điền Trung rủ 3 công nhân đồng hương là anh Quốc, Thơ và Tuấn đánh bài ăn tiền.



Hơn nửa tiếng sau, sòng bài kết thúc do không thống nhất việc tăng thêm tiền cược. Sau đó, Trung và một người khác ngồi lại uống thêm vài lon bia rồi đi ngủ. Trong đêm, cay cú vì hai lần thua hơn 17 triệu đồng, Trung đã tàn nhẫn dùng tuýp sắt đánh dã man vào đầu, mặt 3 nạn nhân.



Sau khi ra tay sát hại 3 công nhân đồng hương, Trung vượt rào công ty tẩu thoát; đến 16 giờ 30 phút ngày 16.8, Trung bị bắt..

Theo Hiền Lương (TNO)