Ia Grai bắt quả tang 4 đối tượng tụ tập "đập đá"

(GLO)- Công an huyện Ia Grai cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) triệt phá nhóm đối tượng có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.





Tang vật thu giữ tại hiện trường. Ảnh: Thu Thảo

Theo đó, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 24-8, các trinh sát bất ngờ ập vào phòng trọ của đối tượng Diệp Thị Thu Hà (SN 1999, tại làng Jút 2, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai). Tại đây, lực lượng Công an phát hiện có 4 đối tượng gồm: Hà, Lê Tấn Toàn (SN 1995, trú tại phường Phù Đổng, TP. Pleiku), Trần Phạm Duy (SN 1995, trú tại phường Yên Đổ, TP. Pleiku) và Puih Dộ (SN 2003, trú tại xã Ia Bă, huyện Ia Grai) có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy.



Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá bên trong còn sót lại chất bột dạng rắn màu trắng. Khám xét phòng trọ, lực lượng Công an còn phát hiện và thu giữ thêm 4 gói ni lông bên trong chứa chất dạng tinh thể màu trắng, nghi là ma túy đá cùng một số đồ vật liên quan khác.



Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an huyện Ia Grai thụ lý điều tra.



VĂN NGỌC