Hòm thư tố giác xuất-nhập cảnh trái phép: Kênh thông tin hữu ích

(GLO)- Nhằm tiếp tục xây dựng phòng tuyến vững chắc trong phòng-chống đại dịch Covid-19 và quản lý an ninh trật tự khu vực biên giới, mới đây, các xã biên giới của tỉnh Gia Lai phối hợp với đồn Biên phòng đứng chân trên địa bàn triển khai lắp đặt “Hòm thư tố giác xuất-nhập cảnh trái phép”.

Gia Lai có khoảng 90 km đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia). Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên thế giới, mọi cửa ngõ ra vào khu vực biên giới đều được kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ. Lực lượng làm nhiệm vụ tại các tổ, chốt kiểm soát phòng dịch luôn duy trì trực 24/24 giờ. Cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng cũng tăng cường bám nắm địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quần chúng nhân dân, góp phần ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập, lây lan qua biên giới. Sau 2 tháng phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng-chống dịch Covid-19 và xuất-nhập cảnh trái phép”, các hộ dân đều đã cam kết thực hiện nghiêm những biện pháp phòng-chống dịch; không xuất-nhập cảnh trái phép; không tham gia đưa, dẫn người xuất-nhập cảnh trái phép; không tiếp tay, bao che cho các đối tượng xuất-nhập cảnh trái phép; đồng thời, khi phát hiện trường hợp nhập cảnh trái phép thì báo ngay cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật. Qua phong trào “Toàn dân tham gia phòng-chống dịch Covid-19 và xuất-nhập cảnh trái phép”, quần chúng nhân dân đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị liên quan đến hoạt động cơi nới nương rẫy, vi phạm quy chế biên giới… để cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng kịp thời xử lý.

Hòm thư tố giác xuất-nhập cảnh trái phép được đặt tại nhà văn hóa làng Beng (xã Ia Chía, huyện Ia Grai). Ảnh: Anh Huy

Thiếu tá Nguyễn Văn Quang-Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: “Hòm thư tố giác xuất-nhập cảnh trái phép” được Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai từ tháng 7-2021. Đến nay, bộ đội Biên phòng đã lắp được 24 hòm thư ở 7/7 xã biên giới. Hòm thư giúp quần chúng nhân dân khu vực biên giới có thêm kênh thông tin tố giác tội phạm xuất-nhập cảnh nói riêng và các loại tội phạm khác nói chung.

Để phát huy hơn nữa vai trò của quần chúng nhân dân trong việc phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm trên tuyến biên giới, trung tuần tháng 7 vừa qua, các xã phối hợp với đồn Biên phòng đứng chân trên địa bàn đồng loạt triển khai lắp đặt “Hòm thư tố giác xuất-nhập cảnh trái phép” tại các thôn, làng. Ông Ksor Thế-Trưởng thôn Beng (xã Ia Chía, huyện Ia Grai) thông tin: “Hòm thư được gắn ngay trước cổng nhà văn hóa thôn, rất thuận tiện cho người dân khi muốn gửi đơn thư tố giác. Trên hòm thư còn ghi số điện thoại của Đồn Biên phòng Ia Chía để người dân có thể cung cấp thông tin trực tiếp”. Ông Thế cho biết thêm, việc quản lý hòm thư do Trưởng thôn và cán bộ Đồn Biên phòng trực tiếp phụ trách. Căn cứ vào tình hình thực tế, 2 bên thống nhất thời gian mở hòm thư và xử lý thông tin. Thông thường, hòm thư được mở vào cuối ngày và tất cả thư, nội dung thông tin về người gửi đều được giữ kín. “Trên địa bàn xã vẫn còn tình trạng thanh-thiếu niên vi phạm Luật Giao thông đường bộ, thỉnh thoảng còn xảy ra trộm cắp vặt… Do đó, ngoài tuyên truyền để người dân gửi thư tố giác đối tượng xuất-nhập cảnh trái phép, chúng tôi cũng khuyến khích người dân cung cấp thông tin liên quan vấn đề an ninh trật tự hoặc các ý kiến thắc mắc về tranh chấp, khiếu kiện nếu có để có hướng xử lý kịp thời, không để mâu thuẫn kéo dài, nảy sinh điểm nóng”-ông Thế cho hay.

Theo ông Hồ Đình Kỳ-Bí thư Đảng ủy xã Ia Dom (huyện Đức Cơ), thời gian qua, cả hệ thống chính trị tập trung cho công tác phòng-chống dịch Covid-19. Vai trò già làng, trưởng thôn, người có uy tín đều được phát huy tối đa trong công tác tuyên truyền, vận động. Thành viên các tổ tự quản an ninh trật tự thôn làng và tổ tự quản đường biên, cột mốc đều tích cực nắm bắt, thông báo tình hình. Do đó, an ninh trật tự thôn làng luôn được giữ vững; 100% hộ dân đã tự giác đăng ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19, đấu tranh ngăn chặn, tố giác hoạt động nhập cảnh trái phép.

Đề cập về “Hòm thư tố giác xuất-nhập cảnh trái phép”, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Tất cả thôn, làng đã gắn hòm thư. Bộ đội Biên phòng và các thôn, làng tích cực tuyên truyền để người dân biết về vị trí hòm thư, mục đích, ý nghĩa của nó. Đây là kênh tiếp nhận thông tin tố giác hữu ích, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn”. Đồng quan điểm, ông Lê Văn Tuấn-Chủ tịch UBND xã Ia Púch (huyện Chư Prông) cho rằng: “Lắp đặt các hòm thư tố giác giúp người dân thuận lợi, yên tâm hơn trong quá trình cung cấp thông tin. Bởi họ cởi bỏ được tâm lý e ngại thông tin cá nhân bị phát hiện”.

ANH HUY