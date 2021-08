Gia Lai tăng cường biện pháp ngăn chặn tái hoạt động tà đạo "Hà Mòn"

(GLO)- Ngày 27-8, tại Công an huyện Mang Yang, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm việc với Công an huyện Mang Yang và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh về việc ngăn chặn tái hoạt động tà đạo “Hà Mòn”.





Mặc dù các đối tượng cuối cùng cầm đầu tà đạo “Hà Mòn” đã bị cơ quan Công an bắt giữ, tà đạo này cơ bản được xóa bỏ, nhiều người từng tham gia tà đạo đã quay về sinh hoạt trong tôn giáo thuần túy được Nhà nước cho phép, chăm lo làm ăn phát triển kinh tế. Thế nhưng, một số người vẫn ngoan cố, lén lút nhóm họp tà đạo gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công an huyện Mang Yang và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã báo cáo các mặt công tác trong thời gian qua, đồng thời đề xuất các giải pháp để ngăn chặn tình trạng tái hoạt động tà đạo.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Hữu



Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Rah Lan Lâm biểu dương, đánh giá cao công tác chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền huyện Mang Yang; một số mặt công tác của Công an huyện Mang Yang và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh. Điển hình, các đơn vị đã bám sát tình hình thực tế ở cơ sở, tích cực phối hợp vận động Nhân dân chấp hành tốt pháp luật, luôn cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc của các đối tượng, tổ chức phản động lưu vong.



Giám đốc Công an tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp của huyện Mang Yang tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục vào cuộc, linh hoạt trong công tác tuyên truyền; tích cực hỗ trợ, giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, động viên họ chăm lo làm ăn phát triển kinh tế. Đồng thời, chỉ đạo Công an huyện Mang Yang và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh chủ động nắm tình hình, phát hiện các đối tượng có hành vi lôi kéo bà con tái hoạt động tà đạo; tranh thủ sự giúp đỡ của già làng, người có uy tín, chức sắc trong tôn giáo để tuyên truyền, vận động bà con cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các đối tượng, đồng thời tạo điều kiện giúp đỡ những gia đình có nguyện vọng trở lại sinh hoạt trong tôn giáo thuần túy được Nhà nước cho phép. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng những trường hợp từng chấp hành xong án phạt tù vì hoạt động tà đạo “Hà Mòn” để giúp đỡ, động viên họ tái hòa nhập cộng đồng, chấp hành tốt pháp luật; những đối tượng có tư tưởng chống đối, âm mưu tái hoạt động tà đạo phải kịp thời gọi hỏi, răn đe, kết hợp vận động thường xuyên, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tái hoạt động tà đạo "Hà Mòn" ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn.



Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Công an các đơn vị, địa phương thường xuyên quán triệt đến cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải tuân thủ công tác phòng-chống dịch. Kết hợp thực hiện nhiệm vụ công tác ở cơ sở với tuyên tuyền cho bà con phòng-chống dịch, qua đó vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ vừa góp phần ngăn chặn dịch Covid-19 trên địa bàn.



HỮU TRƯỜNG