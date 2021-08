Gia Lai phát hiện 10 trường hợp tự ý về từ vùng dịch

(GLO)- Ngày 16-8, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã phát hiện 10 trường hợp từ vùng dịch đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về địa bàn tỉnh.

Theo đó, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 số 1 của huyện Kbang nằm trên tỉnh lộ 669 (thôn 1, xã Nghĩa An) đã phát hiện có 5 trường hợp, gồm 4 người trong một gia đình là: ông Nguyễn Nhất (SN 1973), cháu Nguyễn Hạ Vy (SN 2006), Nguyễn Tường Vy (SN 2007), Nguyễn Huy Hoàng (SN 2016, cùng trú tại thôn 2, xã Sơ Pai, huyện Kbang) tự ý về Gia Lai từ vùng dịch. Qua khai thác nhanh thông tin, trước khi về Gia Lai, cả gia đình ông Nhất ở tại xã Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh). Ngày 15-8, cả 4 người trong gia đình ông Nhất đến Phòng khám đa khoa Tân Phúc (phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh) làm test nhanh SARS-CoV-2, kết quả đều âm tính. Sau đó, cả gia đình đi xe ô tô cá nhân BKS 81A-085.45 do ông Nhất điều khiển về đến chốt kiểm soát số 1 vào sáng 16-8, được hướng dẫn khai báo y tế và đưa về Trung tâm Y tế huyện Kbang.

Công dân Tô Ánh Nguyệt. Ảnh: Lê Anh

Ngoài ra, lực lượng chức năng huyện Kbang cũng đã phát hiện ông Đinh Xuân Thủy (SN 1975, trú tại thôn 3, xã Nghĩa An, huyện Kbang) về từ xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Ngày 15-8, ông Thủy đi nhờ xe bán tải chở hàng (bắt xe dọc đường, không rõ xe BKS và tài xế) từ Đồng Nai về tới chân đèo An Khê rồi bắt taxi BKS 77A-063.68 do tài xế Bùi Thái Sang (SN 1989, trú tại thị xã An Khê) điều khiển về đến chốt kiểm soát số 1 sáng 16-8 và được hướng dẫn khai báo y tế, đưa về Trung tâm Y tế huyện Kbang.

Cũng qua công tác quản lý địa bàn, lực lượng chức năng huyện Mang Yang đã phát hiện 4 nam công dân gồm: Điu (SN 1991), Nuư (SN 2006), Kpă Đẽn (SN 1988) và Đim (SN 2013, cùng trú tại xã Hà Ra, huyện Mang Yang) đi từ TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đak Nông trở về. Tại đây, các công dân khai báo vào khoảng 5 giờ sáng 15-8, các công dân đi trên 2 xe máy từ khối 1, xã Đak R’Moan, TP. Gia Nghĩa để về xã Hà Ra, huyện Mang Yang. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, các công dân về đến chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 cầu 110 (huyện Chư Pưh). Lo ngại việc cơ quan chức năng không cho qua chốt, 4 công dân trên đã đi tắt qua nương rẫy của người dân ở khu vực xung quanh. Khi đi đến địa phận xã Ia Blang, huyện Chư Sê thì 1 xe máy bị hỏng phải dắt bộ; các trường hợp trên đã liên hệ với em trai của Kpă Đẽn là Kpă Met (SN 2002, trú tại xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê) để đổi xe làm phương tiện đi về xã Hà Ra. Sau đó, các đối tượng di chuyển theo hướng xã Ia Băng, huyện Đak Đoa về đến Trạm Y tế xã Hà Ra vào lúc 7 giờ 30 phút sáng 16-8 thì bị phát hiện.

Ngoài các trường hợp trên, lực lượng chức năng TP. Pleiku cũng đã phát hiện công dân Tô Ánh Nguyệt (SN 1991, trú tại phường Yên Đổ, TP. Pleiku) trốn từ vùng dịch về địa bàn tỉnh Gia Lai. Qua lời khai ban đầu, ngày 10-5 chị Nguyệt vào quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh làm nghề sơn móng tay. Đến khoảng 17 giờ ngày 13-8, chị Nguyệt đi xe máy một mình từ TP. Hồ Chí Minh để về tỉnh Gia Lai. Sáng 16-8, khi về đến chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 cầu 110 (huyện Chư Pưh) và vào khai báo y tế. Khi nghe lực lượng chức năng giải thích và yêu cầu chờ để được đưa đi cách ly thì chị Nguyệt quay xe về hướng tỉnh Đak Lak. Tuy nhiên, đi được một đoạn ngắn, chị Nguyệt đã trốn vào lô cao su để đi theo đường mòn qua chốt kiểm soát ra quốc lộ 14 về TP. Pleiku. Đến 17 giờ 40 phút ngày 16-8, chị Nguyệt đến Trạm Y tế phường Yên Đổ, TP. Pleiku để khai báo y tế.

Hiện Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Công an các địa phương tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng-chống Covid-19 của huyện, thành phố khẩn trương ra quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung đối với 10 công dân trên. Đồng thời, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; chỉ đạo lực lượng truy vết tiếp tục làm rõ yếu tố dịch tễ; hoàn tất thủ tục xử phạt vi phạm hành chính đối với 10 công dân về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng-chống dịch bệnh truyền nhiễm theo quy định.

LÊ ANH