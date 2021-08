Đức Cơ: Bắt đối tượng nghiện game trộm xe máy

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa bắt giữ đối tượng Rah Lan Dương (SN 2003, trú tại thôn Mook Đen 2, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.





Đối tượng Dương tại cơ quan Công an. Ảnh: Văn Cường

Bước đầu xác định, ngày 23-8, anh T.N.C. (trú tại thôn Mook Trêl, xã Ia Dom) dựng chiếc xe máy nhãn hiệu Wave, BKS 77F8-2273 trong sân nhà nhưng không có người trông coi. Dương đi ngang thấy sơ hở nên đã vào lấy trộm chiếc xe với ý đồ bán lại để lấy tiền tiêu xài.



Nhận được tin báo, Công an huyện Đức Cơ phối hợp cùng Công an xã Ia Dom khẩn trương xác minh khoanh vùng đối tượng. Qua rà soát, các trinh sát đã bắt giữ Dương khi đối tượng đang điều khiển chiếc xe của anh C. đi tiêu thụ.



Được biết, Dương là đối tượng nghiện game và đã có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản" vừa chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương vào đầu năm 2021.



VĂN NGỌC